150 hoạt động lớn tại Lễ hội 'Thăng Long Kẻ Nghệ'

Cuộc đổ bộ của gần 1.000 nghệ sĩ từ 21 quốc gia

Ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc thường trực phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức công bố Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 (HFCD26) được đầu tư với quy mô chưa từng có, trải dài trong 16 ngày với hơn 150 hoạt động hấp dẫn diễn ra tại 5 cụm khu vực chính trên các khu vực trung tâm Thủ đô.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia và đồng kiến tạo của gần 1.000 nhà sáng tạo cùng nghệ nhân. Trong số đó, sự góp mặt của gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam xuất sắc ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia hứa hẹn mang theo những góc nhìn văn hóa đa chiều, đột phá.

Điểm nhấn nổi bật và mang tính tiên phong nhất của "Thăng Long Kẻ Nghệ" chính là việc lần đầu tiên ban tổ chức đưa mô hình lưu trú sáng tác quốc tế vào khuôn khổ chương trình. Các hoạt động này được phân bổ rộng khắp 5 khu vực, khéo léo kể lại câu chuyện phát triển liền mạch từ một "Kẻ Chợ" sầm uất truyền thống vươn mình đến nền "Kinh tế Sáng tạo" đương đại.

5 khu vực trải nghiệm chính của chương trình

Từ trình diễn tinh hoa đến hệ sinh thái liên ngành

Khác với 4 mùa trước đây (bao gồm Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo 2021, Thiết kế và Công nghệ 2022, Dòng chảy 2023 và Giao lộ Sáng tạo 2024), kỳ lễ hội thứ năm đã được khởi động từ đầu tháng 1/2026 với hàng loạt hoạt động. Trong đó, 16 ngày cao điểm trong tháng 11 chính là sân khấu lớn để "trình diễn" toàn bộ thành quả của quá trình ươm mầm đó với công chúng.

Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành nơi trải nghiệm, triển lãm kiến trúc. Ảnh: BTC

Theo định hướng của UBND thành phố Hà Nội, mục tiêu cốt lõi của năm 2026 là dịch chuyển từ "tổ chức Lễ hội" sang "xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị". Qua các năm, lễ hội đã làm rất tốt vai trò quy tụ cộng đồng, đánh thức những không gian đô thị vốn ít được tiếp cận. Từ những màn trình diễn của các cá nhân tinh hoa, các nhóm sáng tạo dần được hình thành, đóng góp nhiều sáng kiến, mô hình liên ngành mang lại giá trị kinh tế thực tiễn, góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế sáng tạo của đô thị.

Phối cảnh một khu vực trải nghiệm cộng đồng, workshop trong công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng). Ảnh: BTC

Qua đó khẳng định, "Thăng Long Kẻ Nghệ" không chỉ dừng lại ở một sự kiện trải nghiệm nghệ thuật, mà đang vươn lên thành một thương hiệu quốc gia và quốc tế vững chắc, thúc đẩy quảng bá thương hiệu, hợp tác liên ngành và bồi đắp mạnh mẽ nền công nghiệp văn hóa của thủ đô.