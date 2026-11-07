Khách Việt mạnh tay chi tiền săn tuyết, ngắm cực quang mùa Giáng sinh

Du lịch mùa Giáng sinh đang trở thành một trong những phân khúc đáng chú ý của thị trường tour quốc tế dịp cuối năm. Không chỉ dừng ở nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, du khách Việt ngày càng quan tâm đến những hành trình mang tính mùa vụ như trải nghiệm tuyết trắng, săn cực quang, khám phá các thành phố châu Âu trong mùa lễ hội.

Mùa Giáng sinh và năm mới là giai đoạn cao điểm của du lịch quốc tế, khi nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá những điểm đến mang đặc trưng mùa đông gia tăng. Với du khách Việt, sức hút của các hành trình cuối năm không chỉ đến từ kỳ nghỉ sau một năm làm việc mà còn nằm ở cơ hội trải nghiệm những cảnh quan, khí hậu và không gian lễ hội khác biệt.

Đáng chú ý, lựa chọn điểm đến của khách Việt đang có xu hướng mở rộng. Bên cạnh các thị trường Đông Bắc Á vốn có lợi thế về khoảng cách và chi phí, những hành trình đến Bắc Âu, Nga hay các quốc gia châu Âu ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong danh mục tour mùa cuối năm.

Không chỉ mở rộng lựa chọn điểm đến, một bộ phận du khách Việt còn thể hiện xu hướng mạnh tay hơn trong chi tiêu cho các chuyến đi dịp này. Thay vì chỉ ưu tiên những tour có mức giá vừa phải, nhóm khách có khả năng tài chính tốt sẵn sàng chi trả hàng chục triệu, thậm chí hơn 100-200 triệu đồng/người để đổi lấy những trải nghiệm khác biệt. Các sản phẩm săn cực quang tại Bắc Âu, nghỉ dưỡng ở vùng Lapland, lưu trú trong khách sạn kính hay trải nghiệm tàu phá băng đang hướng đến nhóm khách coi trọng chất lượng dịch vụ, tính độc đáo và giá trị trải nghiệm.

XU HƯỚNG TRẢI NGHIỆM MÙA ĐÔNG ĐẶC THÙ

Một trong những động lực khiến các tour quốc tế mùa Giáng sinh thu hút sự quan tâm là nhu cầu trải nghiệm mùa đông thực thụ. Với phần lớn du khách Việt, tuyết rơi, những con phố phủ trắng, các hoạt động ngoài trời giữa nhiệt độ âm hay không gian lễ hội cuối năm là những trải nghiệm không thường xuyên có được.

Trong nhóm sản phẩm này, Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) là một trong những lựa chọn đáng chú ý. Các chương trình kết hợp Cáp Nhĩ Tân, Yabuli và Làng Tuyết Hương thường được thiết kế trong khoảng 6 ngày 5 đêm, tập trung vào các hoạt động như tham quan công viên băng tuyết, trượt tuyết, lưu trú tại làng tuyết và khám phá cảnh quan mùa đông.

Cáp Nhĩ Tân là một thành phố đáng đến trong mùa đông

Theo các chương trình được doanh nghiệp lữ hành giới thiệu, tour Cáp Nhĩ Tân khởi hành từ Hà Nội trong tháng 12/2026 có mức giá tham khảo khoảng 21-25 triệu đồng/người, tùy thời điểm và lịch trình. Mức giá này giúp sản phẩm có khả năng tiếp cận rộng hơn so với các hành trình Bắc Âu dài ngày, trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm tuyết trắng và không khí mùa đông.

Ở phân khúc hành trình dài ngày, tour Moscow – St. Petersburg (Nga) cũng được các đơn vị lữ hành đưa vào lịch khởi hành mùa đông. Với thời lượng khoảng 8-9 ngày, sản phẩm thường kết hợp tham quan hai thành phố lớn, trải nghiệm kiến trúc, văn hóa, lịch sử và cảnh quan mùa đông.

Chợ Giáng sinh tại quảng trường Đỏ, Moskva

Một số chương trình công bố cho mùa cuối năm 2026 có mức giá khoảng 65-67 triệu đồng/người. So với tour ngắm tuyết tại Trung Quốc, hành trình này hướng đến nhóm khách có nhu cầu khám phá sâu hơn về văn hóa, đồng thời muốn kết hợp trải nghiệm mùa đông với những điểm tham quan mang giá trị lịch sử và nghệ thuật.

Điểm đáng chú ý là sức hút của các tour mùa đông không còn chỉ nằm ở việc được nhìn thấy tuyết. Những hoạt động cụ thể như trượt tuyết, đi xe chó kéo, trải nghiệm văn hóa bản địa, tham quan làng tuyết hay thưởng thức ẩm thực địa phương đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc xây dựng sản phẩm.

Điều này cho thấy các doanh nghiệp lữ hành đang có xu hướng chuyển từ việc bán một hành trình tham quan đơn thuần sang thiết kế những trải nghiệm mang tính mùa vụ, tạo lý do rõ ràng để du khách lựa chọn chuyến đi vào đúng thời điểm cuối năm.

BẮC ÂU VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA PHÂN KHÚC CAO CẤP

Nếu các tour Trung Quốc và Nga đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mùa đông với những mức giá khác nhau, Bắc Âu lại nổi bật ở nhóm sản phẩm có chi phí cao hơn, thời gian lưu trú dài và trải nghiệm chuyên biệt.

Các hành trình qua Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan thường kéo dài 10-12 ngày, kết hợp tham quan thành phố, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động đặc trưng vùng Bắc Cực.

Đáng chú ý, các chương trình mùa Giáng sinh không chỉ dừng ở tham quan làng ông già Noel hay săn cực quang. Một số tour được thiết kế với nhiều đêm lưu trú tại vùng Lapland, kết hợp nghỉ trong phòng kính, trải nghiệm xe trượt tuyết, gặp gỡ tuần lộc, đi tàu phá băng và khám phá đời sống của cộng đồng bản địa Sami.

Trong cái lạnh buốt -20 độ khi đến vùng Scandinavia, du khách có thể "săn" bắc cực quang, "săn" cua hoàng đế, ngủ lều tuyết...

Mức giá phản ánh khá rõ sự khác biệt về định vị sản phẩm. Chẳng hạn, một số chương trình Bắc Âu 12 ngày 11 đêm khởi hành dịp Giáng sinh 2026 được niêm yết ở mức khoảng 115 triệu đồng/người. Trong khi đó, hành trình chuyên sâu kết hợp săn cực quang, tàu phá băng và lưu trú tại khách sạn kính có thể vượt mốc 200 triệu đồng/người.

Mức giá này cho thấy các doanh nghiệp lữ hành đang phát triển những sản phẩm hướng đến nhóm khách có khả năng chi trả cao. Với những hành trình đặc thù, khách hàng không chỉ mua một chuyến tham quan nhiều quốc gia mà còn đầu tư cho những trải nghiệm khó có thể tìm thấy ở các thị trường du lịch thông thường.

Thực tế, một bộ phận khách Việt ngày càng sẵn sàng mạnh tay chi tiền cho các chuyến đi cao cấp, nhất là những hành trình có tính mùa vụ và giới hạn về thời điểm trải nghiệm. Săn cực quang tại vùng Bắc Cực, ngủ trong khách sạn kính giữa thiên nhiên tuyết trắng, đi tàu phá băng hay trải nghiệm xe trượt tuyết kéo bởi chó husky đang trở thành những điểm nhấn có sức hấp dẫn riêng đối với nhóm khách này.

Với khách có thu nhập cao, doanh nhân hoặc gia đình có điều kiện tài chính, yếu tố quyết định lựa chọn đôi khi không nằm ở mức giá thấp mà ở chất lượng lưu trú, tính riêng tư, dịch vụ đi kèm và khả năng tiếp cận những trải nghiệm đặc biệt. Đây cũng là lý do những tour có giá trên 100 triệu đồng, thậm chí vượt 200 triệu đồng/người vẫn có chỗ đứng trong danh mục sản phẩm mùa cuối năm của các doanh nghiệp lữ hành.

Không chỉ chi phí vận chuyển và thời gian hành trình, chất lượng lưu trú cũng là yếu tố tạo nên khoảng cách giữa các sản phẩm. Thay vì tập trung hoàn toàn vào số lượng điểm tham quan, một số chương trình chú trọng thời gian nghỉ tại từng điểm đến, lựa chọn cơ sở lưu trú có thiết kế đặc biệt và bố trí nhiều cơ hội trải nghiệm thiên nhiên.

Xu hướng nâng cấp trải nghiệm cũng đang diễn ra tại các thị trường du lịch mùa đông. Tại Lapland (Phần Lan), du lịch Giáng sinh ngày càng mở rộng sang phân khúc cao cấp, với các mô hình nghỉ dưỡng quy mô nhỏ, đề cao sự riêng tư, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Theo thống kê, sân bay Rovaniemi đón 1,1 triệu lượt hành khách trong năm 2025, tăng 18,4% so với năm trước. Riêng tháng 12/2025, khu vực Lapland ghi nhận khoảng 550.000 lượt lưu trú qua đêm của khách quốc tế.

Sự gia tăng lượng khách, cùng với xu hướng phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng chuyên biệt, cho thấy du lịch mùa đông tại Bắc Âu đang vượt ra ngoài những trải nghiệm mang tính biểu tượng như ngắm tuyết, tham quan làng ông già Noel hay lưu trú trong khách sạn kính. Các dịch vụ nghỉ dưỡng riêng tư, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và hoạt động khám phá thiên nhiên ngày càng được chú trọng, góp phần nâng cao giá trị của mỗi hành trình.

TOUR CHÂU ÂU MÙA GIÁNG SINH HÚT KHÁCH NHỜ TRẢI NGHIỆM LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Bên cạnh các hành trình khám phá thiên nhiên và trải nghiệm mùa đông, tour châu Âu dịp Giáng sinh còn thu hút du khách nhờ hệ thống lễ hội truyền thống, không gian kiến trúc cổ và các hoạt động văn hóa đặc trưng. Đây cũng là dòng sản phẩm được nhiều doanh nghiệp lữ hành khai thác trong mùa cao điểm cuối năm, với lịch trình kết hợp nhiều quốc gia và thành phố.

Điểm khác biệt của các hành trình này là yếu tố lễ hội được đưa vào làm nội dung chính của chuyến đi. Thay vì chỉ tham quan các công trình kiến trúc hay danh thắng quen thuộc, du khách có thêm cơ hội trải nghiệm các khu chợ Giáng sinh, quảng trường được trang hoàng theo mùa, thưởng thức ẩm thực địa phương và tìm hiểu phong tục đón Giáng sinh tại từng quốc gia.

Theo các chương trình tour được doanh nghiệp lữ hành giới thiệu cho mùa cuối năm 2026, những hành trình kết nối Đức – Áo – Thụy Sĩ – Pháp hoặc Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức thường kéo dài khoảng 9-10 ngày, với mức giá tham khảo 65-75 triệu đồng/người, tùy lịch trình và tiêu chuẩn dịch vụ.

Trong đó, Nürnberg (Đức) là một điểm dừng đáng chú ý nhờ Christkindlesmarkt, một trong những chợ Giáng sinh truyền thống nổi tiếng của châu Âu. Việc kết hợp những địa danh gắn với các sự kiện văn hóa theo mùa giúp doanh nghiệp tạo thêm điểm nhấn cho lịch trình, đồng thời mang đến trải nghiệm khác biệt so với các tour châu Âu thông thường.

Ngoài các tuyến châu Âu truyền thống, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là điểm đến được lựa chọn nhờ khả năng kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm. Các hành trình kết nối Istanbul và Cappadocia thường kết hợp tham quan di sản kiến trúc, khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên. So với những tour tập trung vào tuyết hay các hoạt động mùa đông, sản phẩm này có lợi thế ở tính đa dạng, phù hợp với nhóm khách muốn tận dụng kỳ nghỉ cuối năm để khám phá văn hóa và những vùng đất mới.

Sự đa dạng của tour mùa Giáng sinh cho thấy thị trường đang phân hóa rõ nét theo nhu cầu và khả năng chi trả. Nếu nhóm khách phổ thông ưu tiên các hành trình ngắn ngày, chi phí hợp lý để trải nghiệm tuyết và không khí mùa đông thì nhóm khách có khả năng tài chính tốt ngày càng sẵn sàng mạnh tay chi tiền cho những chuyến đi cao cấp, có tính cá nhân hóa và trải nghiệm khác biệt. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán, các đơn vị đang chú trọng xây dựng những hành trình chuyên biệt, nâng cấp tiêu chuẩn lưu trú và bổ sung các dịch vụ trải nghiệm độc đáo.