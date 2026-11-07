Đưa hương trà vào món ăn quen thuộc

Chiếc bánh mì trà xanh khổng lồ nổi bật với sắc xanh bắt mắt và phần nhân phong phú.

Sản phẩm được tạo nên bởi sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của hai đầu bếp Bùi Hoài Thanh và Nguyễn Văn Quới đến từ TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, đầu bếp Bùi Hoài Thanh có 34 năm gắn bó với nghề, từng thực hiện chiếc bánh mì nặng tới 11kg. Kết hợp trà xanh Thái Nguyên vào món bánh mì truyền thống, tạo nên một sản phẩm ẩm thực độc đáo.

Các công đoạn làm bánh được hai đầu bếp thực hiện khéo léo, thu hút sự theo dõi của đông đảo người xem. Nhiều em nhỏ, học sinh kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc chiếc bánh hoàn thành. Từ công đoạn nhào nặn bột đến khi phần nhân đầy đặn được đưa vào bên trong, mọi thao tác đều khơi gợi sự tò mò, thích thú. Màu xanh của trà trong lớp vỏ bánh càng khiến món ăn quen thuộc trở nên mới lạ.

Em Trần Ngọc Hải, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, chia sẻ: “Khi được cô chú đầu bếp mời thưởng thức, em cảm nhận được hương vị rất đặc biệt. Em còn được nghe giới thiệu cách trộn bột mì với trà xanh để tạo màu và hương vị cho bánh”.

Đại biểu và du khách chụp ảnh kỷ niệm cùng các đầu bếp tạo ra bánh mì Trà xanh siêu to.

Với hai đầu bếp Bùi Hoài Thanh và Nguyễn Văn Quới, chiếc bánh mì nặng 10kg là thử nghiệm kết hợp trà với một món ăn phổ biến, được đông đảo người Việt yêu thích. Từ thức uống gắn với nếp sống lâu đời, trà được đưa vào nguyên liệu làm bánh, kết hợp với những thành phần quen thuộc để tạo nên hương vị mới. Sự kết hợp này vẫn giữ nét thân thuộc của bánh mì, đồng thời giới thiệu câu chuyện về vùng nguyên liệu và văn hóa trà Thái Nguyên qua một cách thức gần gũi hơn.

Việc mời các đầu bếp giàu kinh nghiệm tham gia trình diễn cũng nằm trong định hướng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên khi tổ chức Liên hoan Ẩm thực từ trà trong khuôn khổ Festival. Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Kết nối nghệ nhân, đầu bếp với các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh có vai trò khá quan trọng. Qua đó, những ý tưởng sáng tạo được giới thiệu, trao đổi, chuyển giao công thức và từng bước ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Từ một thức uống truyền thống đến nguyên liệu chế biến những món ăn sáng tạo, trà Thái Nguyên đang được khai thác theo nhiều cách thức mới. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và tư duy đổi mới mở ra hướng đi đa dạng trong phát triển sản phẩm, quảng bá đặc sản địa phương, đưa hương trà Thái Nguyên đến gần hơn với đời sống hiện đại và những khẩu vị mới.