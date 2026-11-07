Gần 1.500 nghệ nhân mang sắc màu văn hóa xuống phố

Các đoàn nghệ nhân xuất phát tại Nhà Thiếu nhi Pleiku trên đường Hai Bà Trưng, phường Pleiku.

Theo Ban tổ chức, chương trình quy tụ khoảng 1.455 nghệ nhân thuộc 39 đoàn, trong đó có 29 đoàn nghệ nhân của tỉnh Gia Lai và 10 đoàn đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trên hành trình diễu hành, các nghệ nhân khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, biểu diễn cồng chiêng.

Nghệ nhân nhí mang mặt nạ quỷ, sử dụng trang phục được chế tác từ vật liệu tự nhiên, hóa thân thành những nhân vật kỳ dị.

Đoàn nghệ nhân tới từ tỉnh Phú Thọ với bộ trang phục truyền thống mang một nét đằm thắm, dịu dàng đến lễ hội.

Đoàn nghệ nhân Đồng Nai mang theo nhạc cụ truyền thống, cồng chiêng diễu hành trên các tuyến phố ở Gia Lai.

Những chàng trai, cô gái rực rỡ dưới nắng vàng.

Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp xoang hòa chung sắc màu thổ cẩm tạo nên không khí náo nhiệt, rộn ràng.

Lễ hội là dịp các địa phương giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng.

Đây cũng là dịp để các đoàn nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, góp phần kết nối các vùng văn hóa và lan tỏa giá trị di sản truyền thống.

Lễ diễu hành do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong khuôn khổ Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.