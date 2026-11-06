Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững
Với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa thuộc một trong 4 vùng vùng đất Mường nổi tiếng “Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”, xã Mường Thàng ngày nay có trên 88% đồng bào Mường sinh sống, luôn coi việc giữ gìn bản sắc dân tộc là nòng cốt phát triển. Những giá trị truyền thống như Mo Mường, nhà sàn, tiếng nói, trang phục và nghệ thuật Chiêng Mường luôn được trao truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với việc bảo tồn các giá trị văn hóa và duy trì lễ hội Khai mùa hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tích cực đưa văn hóa trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, du lịch và xây dựng nông thôn mới giàu bản sắc.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/muong-thang-bao-ton-ban-sac-van-hoa-gan-voi-phat-trien-du-lich-ben-vung-263985.htm