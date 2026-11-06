Mường Thàng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững

Rực rỡ sắc màu tại lễ hội Khai mùa Mường Thàng - sự kiện văn hóa tâm linh hằng năm thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Lễ rước kiệu Thành Hoàng và các nghi thức cúng Tam vị Tản Viên Sơn Thánh tại miếu Cả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và cầu mong mùa màng bội thu.

Đội hình trình tấu chiêng Mường vang vọng giữa không gian hội Xuân, thể hiện nét văn hóa âm nhạc đặc sắc truyền qua nhiều thế hệ của người Mường Thàng.

Các thiếu nữ Mường Thàng thướt tha trong trang phục truyền thống, giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Các đội văn nghệ ở cơ sở biểu diễn trong các sự kiện trên địa bàn.

Đồng bào và du khách hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Người dân Mường Thàng duy trì nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống và ngành nghề thủ công trong đời sống thường nhật, giữ gìn hồn cốt dân tộc.

Cùng với bảo tồn các giá trị văn hóa cộng với cảnh quan không gian sinh sống truyền thống, những ngôi nhà sàn, bao quanh bởi rừng nguyên sinh và ruộng bậc thang thơ mộng hứa hẹn là điểm đến thu hút du khách du lịch trải nghiệm; mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.