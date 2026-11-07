Xã Hạnh Phúc có hơn 40 homestay hoạt động ổn định

Ngoài các khách sạn, nhà nghỉ và 2 khu du lịch sinh thái, xã Hạnh Phúc còn có hơn 40 homestay với trên 500 phòng nghỉ, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 1.000 lượt du khách/ngày đêm.

Năm 2025, lượng khách du lịch đến xã đạt 90 nghìn lượt; doanh thu du lịch đạt 75 tỷ đồng. Năm 2026, xã Hạnh Phúc phấn đấu đạt 95 nghìn lượt khách du lịch đến xã, doanh thu du lịch đạt 108 tỷ đồng.

Các homestay ở xã Hạnh Phúc thu hút đông khách du lịch.

Thời gian qua, dưới sự định hướng của chính quyền địa phương, các homestay đã liên kết chặt chẽ để nâng cao chất lượng phục vụ, hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Các món ăn đậm bản sắc dân tộc được du khách ưa thích khi đến xã Hạnh Phúc.

Chính quyền xã Hạnh Phúc định hướng để mỗi homestay không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của du khách mà còn là “điểm đến” quảng bá nét đẹp con người, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên địa phương. Qua đó, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, gắn với bảo tồn giá trị văn hóa.