Thái Nguyên: Phố trà nhộn nhịp trong những ngày cuối Festival Trà Quốc tế 2026

Trong buổi sáng, Không gian Phố Trà ghi nhận không khí nhộn nhịp tại gần 70 gian hàng đến từ các vùng chè trong nước và quốc tế. Nhiều người dân, du khách đến tham quan và tìm hiểu sản phẩm. Các khu vực trải nghiệm văn hóa trà cũng tiếp tục phục vụ khách tham quan.

Du khách trải nghiệm pha trà tại gian hàng chè Chính Hà, tỉnh Thanh Hóa

Tại các gian hàng, du khách có cơ hội thưởng thức nhiều loại trà và tìm hiểu quy trình chế biến. Một số cơ sở còn tổ chức hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Anh Isaac, du khách đến từ Australia, cho biết lần đầu tham gia lễ hội trà tại Thái Nguyên đã để lại cho anh nhiều ấn tượng. Anh yêu thích con người, đường phố và không khí của sự kiện. Anh cũng bày tỏ sự yêu thích đối với trà Thái Nguyên.

Bên cạnh các sản phẩm trà, ẩm thực kết hợp nguyên liệu trà xanh cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Tại gian hàng của Hợp tác xã Tám Cương, chủ cơ sở La Thị Tám giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, nổi bật là bánh cuốn trà xanh.

Theo bà Tám, trung bình mỗi ngày, gian hàng tiêu thụ khoảng 200-300 suất bánh.

Du khách trải nghiệm tráng bánh cuốn trà xanh tại quầy Hợp tác xã Tám Cương

Nhiều món ăn và thức uống sáng tạo từ trà cũng được giới thiệu tại sự kiện. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, phường Phan Đình Phùng, dành thời gian xếp hàng để thưởng thức món kem Gelato từ trà xanh Thái Nguyên. Anh cho biết: "Festival là dịp để trải nghiệm những món ăn kết hợp với đặc sản quê hương".

Các bạn trẻ xếp hàng chờ món Gelato trà xanh Thái Nguyên

Sau cơn mưa lớn vào buổi chiều, các hoạt động tại Phố đi bộ tiếp tục diễn ra vào buổi tối. Theo ghi nhận, đến khoảng 20 giờ, khu vực tầng hầm gửi xe tại Central Square đã kín chỗ.

Các gian hàng ẩm thực vẫn phục vụ khách tham quan. Nhiều món ăn được giới thiệu như bánh chưng trà xanh, vịt quay trà xanh và các loại đồ uống từ trà, matcha Thái Nguyên.

Khu vực ẩm thực trở nên nhộn nhịp vào buổi tối. Nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn dừng chân thưởng thức các món ăn tại đây.

Đầu bếp tại khu vực Chef Showcase chuẩn bị món Heo quay từ dòng heo được nuôi bằng trà xanh

Công tác bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực tổ chức hoạt động. Đoàn viên, thanh niên phường Phan Đình Phùng tham gia hỗ trợ giữ gìn trật tự và thu gom rác thải. Hoạt động này góp phần bảo đảm cảnh quan khu vực Phố đi bộ.

Chị Vũ Dương Bảo Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Phan Đình Phùng, cho biết: "Đoàn viên, thanh niên đã tham gia hỗ trợ ngay từ ngày khai mạc Festival. Lực lượng tập trung hỗ trợ bảo đảm trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức sự kiện".

Các hoạt động tại Không gian Phố Trà không chỉ góp phần quảng bá văn hóa, sản phẩm địa phương mà còn là dịp để du khách giao lưu văn hóa trà quốc tế và khám phá ẩm thực từ trà.

Để phục vụ nhu cầu trải nghiệm, Không gian Phố Trà sẽ duy trì hoạt động xuyên suốt đến lễ bế mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 diễn ra vào tối 7.11.