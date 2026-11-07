Hoa hậu Thanh Thủy mang nước sạch đến người dân Vĩnh Long

Tiếp nối hành trình mang nguồn nước sạch đến với nhiều cộng đồng, Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy vừa có chuyến đi đến tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục triển khai dự án nhân ái “Nước sạch” do cô khởi xướng.

Tại đây, người đẹp tham dự lễ khánh thành máy lọc nước mới, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức hoạt động thăm khám sức khỏe và trao tặng 200 phần quà đến người dân địa phương.

Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Thủy có dịp ghé thăm chùa Ô Ka Đa, gặp gỡ bà con và tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Hoa hậu Thanh Thủy khánh thành máy lọc nước, trao 200 phần quà cho người dân.

Chia sẻ về chuyến đi, nàng hậu cho biết mỗi địa phương đều mang đến những trải nghiệm riêng, giúp cô có cơ hội lắng nghe, kết nối và hiểu hơn về cuộc sống của người dân.

Bên cạnh việc đưa máy lọc nước vào hoạt động, Hoa hậu Thanh Thủy cùng các đơn vị đồng hành còn tổ chức thăm khám sức khỏe và trao tặng 200 phần quà, với mong muốn mang đến sự sẻ chia và động viên thiết thực cho bà con.

Với Thanh Thủy, giá trị lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở số lượng công trình được thực hiện mà còn ở những thay đổi tích cực trong đời sống cộng đồng.

Người đẹp bày tỏ: “Với Thủy, niềm vui lớn nhất mỗi khi thực hiện dự án này chính là biết rằng ở một nơi nào đó, bà con đã có thêm cơ hội được sử dụng nguồn nước sạch. Những điều mình từng ấp ủ đang dần trở thành hiện thực và cũng chính những niềm vui nhỏ bé ấy tiếp thêm động lực để Thủy bền bỉ với hành trình này”.

Dự án “Nước sạch” từng được Thanh Thủy giới thiệu tại Miss International 2024 – đấu trường nhan sắc nơi người đẹp đăng quang. Dự án hướng đến thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 (SDG 6) trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, với trọng tâm đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.

Trong quá trình triển khai, dự án đã đi qua nhiều địa phương như Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Đặc biệt, vào tháng 8/2025, Thanh Thủy còn đến thăm Làng Việt Nam tại Angola, tham gia khởi công công trình giếng nước sạch dành cho cộng đồng người Việt tại đây. Hoạt động đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của dự án, khi những giá trị thiết thực không chỉ được lan tỏa trong nước mà còn hướng đến người Việt ở nước ngoài.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hoa hậu Thanh Thủy cho biết điều khiến cô hạnh phúc không đơn thuần là có thêm một chiếc máy lọc nước được lắp đặt, mà còn là việc dự án vẫn tiếp tục được duy trì qua từng năm, từng địa phương.

Người đẹp mong muốn ngày càng có nhiều người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch, để những nhu cầu tưởng chừng giản dị như có một ly nước an toàn mỗi ngày không còn là nỗi lo.