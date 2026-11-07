Kết nối sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú

Du khách tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Thương hiệu điểm đến hấp dẫn và bài toán kéo dài thời gian lưu trú

Trên dòng nước xanh trong của Quần thể danh thắng Tràng An, những chiếc thuyền nối nhau đưa du khách len qua các dãy núi đá vôi, xuyên qua những hang động kỳ vĩ và mở ra không gian non nước hữu tình. Hành trình này không chỉ lay động lòng người bởi vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn đưa du khách chạm vào tầng sâu lịch sử ngàn năm của vùng đất Cố đô. Tiếng khua chèo êm đềm cùng những câu chuyện thú vị của người chèo đò về từng vách đá, mái đền, dấu tích vua Đinh, vua Lê, tạo nên một trải nghiệm văn hóa sống động. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Cảnh sắc Tràng An thực sự đẹp và bình yên vượt ngoài mong đợi của gia đình tôi. Ngoài khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, chúng tôi còn tham gia tuyến tham quan các di tích lịch sử. Tuy nhiên, nếu đi trong ngày thì rất tiếc nuối. Chúng tôi rất muốn có thêm các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống vào ban đêm, hoặc những gợi ý hành trình kết nối rõ ràng để có thể nghỉ dưỡng thêm vài ngày, tìm hiểu sâu hơn về đời sống bản địa.

Trăn trở của chị Hà cũng là bài toán chung mà ngành Du lịch Ninh Bình đang nỗ lực tìm lời giải. Thống kê 10 tháng năm 2026 cho thấy, toàn tỉnh đón khoảng 22,04 triệu lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,70 triệu lượt, tăng trên 50%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 23.344 tỷ đồng, tăng 23,17% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 16,72%. Dù vậy, thời gian lưu trú bình quân của du khách hiện vẫn chỉ dao động quanh mức 1,1 ngày/khách. Trong tổng số hơn 22 triệu lượt khách, lượng khách lưu trú đạt gần 4,76 triệu lượt. Rõ ràng, dư địa phát triển vẫn rất lớn nếu địa phương tạo dựng được hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và những chuỗi trải nghiệm có chiều sâu.

Tạo thêm trải nghiệm để kéo dài hành trình

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, thị trường khách nội địa hiện chiếm tới gần 88% tổng lượt khách. Đây là nguồn khách dồi dào nhưng biên độ linh hoạt cao, phụ thuộc nhiều vào quỹ thời gian và rất nhạy cảm với mức độ thuận tiện. Lợi thế gần Thủ đô Hà Nội cùng hạ tầng giao thông kết nối tương đối đồng bộ giúp Ninh Bình đón dòng khách cuối tuần rất lớn, song cũng vô tình khiến tâm lý “đi trong ngày” hoặc “nghỉ ngắn hạn” chiếm ưu thế. Trong khi đó, dòng khách quốc tế đến từ châu Âu, Bắc Mỹ hay Australia lại sẵn sàng chi trả cao và lưu trú dài từ 3-5 ngày nếu sản phẩm du lịch có chiều sâu di sản, bảo đảm tính nguyên bản và dịch vụ chuyên nghiệp.

Để giữ chân du khách, định hướng mang tính đột phá là liên kết các vùng tài nguyên khác biệt thành một hành trình trải nghiệm đa tầng. Bên cạnh trục di sản quen thuộc gồm Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính hay Tam Chúc, không gian sinh thái ven biển và vùng cửa sông trù phú đang mở ra hướng tiếp cận mới mẻ.

Tại khu vực xã Giao Minh, Balat Resort là minh chứng rõ nét cho mô hình lưu trú tích hợp, bắt nhịp xu hướng nghỉ dưỡng xanh. Vận hành chính thức từ giữa năm 2026 tại cửa ngõ ven biển, cơ sở này không đơn thuần cung cấp dịch vụ phòng nghỉ mà còn kiến tạo chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh: từ phòng nghỉ tiện nghi, ẩm thực hải sản đặc trưng đến không gian thư giãn ngoài trời, dễ dàng kết nối trực tiếp với Vườn quốc gia Xuân Thủy khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á, là vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng và các điểm đến hấp dẫn khác.

Ông Lê Xuân Kháng, Giám đốc Balat Resort cho biết, cơ sở hiện đang hướng tới phục vụ cả khách nội địa và quốc tế, chú trọng đầu tư không gian nghỉ dưỡng, chất lượng phục vụ và dịch vụ ăn uống. Lợi thế của khu vực không chỉ nằm ở không gian nghỉ ngơi ven biển mà còn ở khả năng kết nối nhiều điểm tham quan, trải nghiệm đặc trưng. Vì vậy, bên cạnh cung cấp dịch vụ lưu trú, cơ sở quan tâm giới thiệu các điểm đến trong vùng để du khách có thêm lựa chọn khám phá.

Vườn quốc gia Xuân Thủy là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách.

Nghỉ dưỡng tại Balat Resort sau hành trình khám phá rừng ngập mặn Xuân Thủy, anh David Miller, du khách quốc tịch Anh, hào hứng bày tỏ: Chúng tôi chỉ định ở lại Ninh Bình hai ngày để tham quan hang động Tràng An, Tam Cốc - Bích Động nhưng khi được giới thiệu tuyến trải nghiệm về vùng cửa sông này, tôi quyết định kéo dài kỳ nghỉ thêm ba ngày. Ngoài tham quan rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, tôi được tham quan Bảo tàng đồng quê, trải nghiệm biển Giao Ninh, tham quan cánh đồng muối Bạch Long, tìm hiểu các công trình kiến trúc tôn giáo và đạp xe quanh những ngôi làng ven biển thanh bình. Sự kết hợp giữa thiên nhiên nguyên sơ và dịch vụ chu đáo khiến chuyến đi có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, xây dựng sức hút bền vững

Việc du khách lựa chọn lưu trú dài ngày tại Ninh Bình chịu tác động của nhiều yếu tố như quỹ thời gian, khoảng cách di chuyển, mục đích chuyến đi, khả năng kết nối các điểm đến và mức độ đa dạng của dịch vụ trải nghiệm. Theo Sở Du lịch Ninh Bình, bên cạnh lợi thế về tài nguyên, sản phẩm du lịch tại một số khu vực còn trùng lặp, chưa tạo được nét khác biệt rõ ràng. Sản phẩm du lịch về đêm chưa đa dạng, còn nhỏ lẻ, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm Hoa Lư.

Sự liên kết giữa các khu vực, điểm đến và đơn vị cung cấp dịch vụ cũng chưa thực sự đồng bộ. Sự kết nối các sản phẩm du lịch đơn lẻ thành chuỗi và cách truyền thông, quảng bá, giới thiệu điểm đến chưa thực sự hiệu quả. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hình thành các chương trình du lịch dài ngày và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh định hướng khai thác hiệu quả hơn các giá trị di sản, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm thế mạnh, mở rộng không gian du lịch, phát triển các sản phẩm đặc thù gắn với du lịch biển, du lịch xanh và phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, hiện nay, Sở đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng liên kết và bổ trợ lẫn nhau, hình thành những hành trình có chiều sâu thay vì chỉ dừng ở việc tham quan một vài điểm đến nổi tiếng. Du khách có thể kết hợp khám phá di sản với trải nghiệm thiên nhiên, tìm hiểu đời sống và văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng, tham gia hoạt động tại cộng đồng và nghỉ dưỡng tại các cơ sở lưu trú phù hợp. Khi mỗi điểm đến mang lại một trải nghiệm riêng nhưng vẫn kết nối hài hòa trong tổng thể hành trình, du khách sẽ có thêm lý do dành nhiều thời gian hơn cho Ninh Bình.

Cùng với phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ là yêu cầu không thể thiếu, các cơ sở kinh doanh cần chú trọng chất lượng phục vụ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, niêm yết giá, kỹ năng giao tiếp và khả năng đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách. Đối với khách quốc tế, năng lực ngoại ngữ, cung cấp thông tin và tổ chức trải nghiệm chuyên nghiệp cũng cần được quan tâm.

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giới thiệu điểm đến, hỗ trợ tra cứu thông tin và đặt dịch vụ sẽ giúp du khách tiếp cận các sản phẩm thuận tiện hơn. Hoạt động xúc tiến du lịch cũng cần gắn chặt hơn với xây dựng và giới thiệu những hành trình cụ thể. Thay vì chỉ quảng bá từng điểm đến riêng lẻ, cần giới thiệu rõ những trải nghiệm du khách có thể lựa chọn trong chương trình 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm; kết nối dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và tham quan để hình thành những gói sản phẩm thuận tiện, có chất lượng và giá cả phù hợp.

Trong bối cảnh du lịch Ninh Bình tiếp tục tăng trưởng, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng thị trường, gia tăng lượng khách mà còn phải tạo được chuỗi trải nghiệm đủ hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú, tạo ra giá trị gia tăng. Khi sản phẩm đặc trưng được đầu tư bài bản, dịch vụ được nâng chuẩn và các điểm đến được kết nối thành hành trình hấp dẫn, du khách sẽ có thêm lựa chọn để khám phá sâu hơn vùng đất này