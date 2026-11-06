Đi đám cưới ở TP.HCM, mừng 500.000 đồng có còn ổn không?

Chi phí đắt đỏ khiến nhiều cặp đôi trăn trở về tiền mừng cưới của bạn bè. Ảnh minh họa: Jan Pictures/Unsplash.

Tháng 10/2026, chị Hồng Hạnh (31 tuổi, TP.HCM) tổ chức đám cưới với 3 buổi tiệc. Ngoài tiệc nhà gái ở quê, chị có một tiệc báo hỷ tại nhà hàng và một lễ thề nguyện (vows) dành cho khoảng 50 người thân thiết tại TP.HCM. Hai buổi tiệc sau diễn ra cách nhau 1 ngày, có một số khách mời trùng nhau.

Tuy nhiên, khi tổng kết tiền mừng, chị Hạnh rất bất ngờ vì nhiều người chỉ mừng 1 triệu đồng cho cả hai tiệc, thậm chí có người chỉ mừng 500.000 đồng. Kết quả, chị phải bù lỗ gần 80 triệu đồng.

"Tôi không ép buộc khách phải mừng bao nhiêu, nhưng nghĩ số tiền cũng nên hợp lý một chút. Tiền mừng cưới là để chung vui, chứ không phải để cô dâu, chú rể mở phong bì ra rồi trăn trở", chị Hạnh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Câu chuyện của Hạnh phản ánh nỗi băn khoăn của không ít người. Khi chi phí ngày càng đắt đỏ, mức mừng 500.000 đồng liệu còn phù hợp? Trong khi cô dâu, chú rể lo không đủ tiền trang trải, nhiều khách mời cũng chịu áp lực khi phải chi một khoản đáng kể để dự đám cưới.

Chủ tiệc lo lắng, khách mời áp lực

Chị Hạnh kể, vì lễ thề nguyện chỉ mời bạn bè thân thiết nên chị không nghĩ số tiền mừng sẽ thấp. Trong khi đó, riêng chi phí ăn uống tại nhà hàng báo hỷ đã khoảng 500.000 đồng/người. Với lễ thề nguyện, giá buffet lên đến 750.000 đồng/người, chưa bao gồm tiền thuê mặt bằng, bia nước, sân bãi và các dịch vụ khác.

Theo chị, với mặt bằng giá tiệc cưới tại TP.HCM hiện nay, mức mừng 500.000 đồng khó để trang trải chi phí cho một khách tham dự. Nhất là khi tổ chức tại khách sạn hoặc địa điểm có nhiều dịch vụ đi kèm.

"Trong số khách mời có những người rất thân thiết, thậm chí là bạn thân 10 năm. Tôi không muốn tính toán nhưng vẫn nghĩ tiền mừng cưới nên ở mức hợp lý", chị nói.

Tổ chức tiệc sang trọng nhưng cô dâu, chú rể phải bù lỗ. Ảnh minh họa: Photos by Lanty/Unsplash.

Tuy nhiên, ở góc độ người được mời, Huỳnh Thy (25 tuổi) lại có suy nghĩ khác. Mới đây, Thy được mời dự đám cưới của một đồng nghiệp cũ trong tháng 11. Cả hai không quá thân thiết, cũng ít liên lạc sau khi không còn làm việc chung.

"Tôi thấy nhiều người chê trách chuyện đi đám cưới 500.000 đồng, nhưng theo tôi, số tiền đó không hề nhỏ. Nếu phải mừng 1 triệu đồng cho người không quá thân thiết, tôi thấy không đáng", Thy chia sẻ.

Trăn trở về tiền mừng cưới cũng là một trong những lý do khiến chị Thanh Hoa (38 tuổi) không muốn tổ chức đám cưới rình rang. Theo chị, thu nhập của nhiều người trẻ ở TP.HCM hiện không cao nhưng phải trang trải nhiều khoản sinh hoạt.

Ở độ tuổi của chị, phần lớn bạn bè đã lập gia đình, có con nên khi dự đám cưới thường đi cùng vợ, chồng hoặc đưa con theo. Chủ tiệc vì thế phải chuẩn bị thêm chỗ ngồi, suất ăn nhưng không thể biết trước số tiền mừng nhận được. Chưa kể, chi phí bia rượu cũng khó kiểm soát.

"Nếu đặt bàn tiệc quá tiết kiệm, tôi sợ khách chê cười, nhưng nếu làm lớn thì rất dễ phải bù lỗ", chị nói.

Vì vậy, chị Hoa dự định chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ với họ hàng hai bên, đăng ký kết hôn và thông báo tin vui đến bạn bè thay vì mời tất cả đến dự.

Ngoài chi phí tổ chức, chị Hoa còn xem việc mời cưới là một nghĩa vụ tài chính có thể kéo dài nhiều năm. Khi đã mời người khác đến dự, sau này nhận được lời mời lại cũng khó từ chối, trong khi số tiền mừng có thể tăng theo giá cả.

Đừng trông chờ tiền mừng cưới làm khoản dư

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Vị Như Ý, đơn vị chuyên tổ chức và phục vụ tiệc, cho biết giá một bàn tiệc cưới tại TP.HCM hiện chênh lệch đáng kể tùy khu vực và dịch vụ đi kèm.

Ở những khu vực như Gò Vấp, quận 12 và Phú Nhuận cũ, giá trung bình khoảng 3,8-4,5 triệu đồng/bàn, chưa bao gồm đầy đủ các hạng mục phát sinh.

"Nhiều nhà hàng đưa ra mức giá ban đầu chỉ khoảng 3,4-3,8 triệu đồng/bàn, nhưng khi khách bổ sung âm thanh, màn hình LED, trang trí và các dịch vụ khác. Tổng chi phí thường lên khoảng 5 triệu đồng/bàn", ông Khanh cho biết.

Chi phí tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM ngày càng tăng. Ảnh minh họa: Pexel

Tại khu vực trung tâm như quận 1, quận 3 cũ, mức giá phổ biến khoảng 5,5-7 triệu đồng/bàn. Những nhà hàng cao cấp có giá từ 9-12 triệu đồng/bàn, thậm chí cao hơn tùy yêu cầu của khách.

Ông nhận định, nếu một bàn có 10 khách, mỗi người mừng 500.000 đồng, tổng tiền mừng có thể vừa đủ chi trả một số gói tiệc, nhưng khó bảo đảm trang trải toàn bộ chi phí.

Với những cặp đôi có ngân sách hạn chế, ông Khanh gợi ý lựa chọn nhà hàng có gói dịch vụ phù hợp hoặc tổ chức tại nhà nếu có mặt bằng rộng. Thuê địa điểm và sử dụng dịch vụ tiệc bên ngoài cũng là phương án có thể cân nhắc để tiết giảm chi phí. Hiện nay, mô hình này khá phổ biến.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng tiền mừng cưới không nên được xem là nguồn thu chắc chắn để trang trải chi phí tổ chức.

Về bản chất, tiền mừng là tình cảm, lời chúc phúc và sự chia sẻ của người thân, bạn bè. Khoản tiền này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mối quan hệ, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh cá nhân và văn hóa ứng xử của mỗi người. Do đó, các cặp đôi có thể xem đây là nguồn tài chính bổ sung, nhưng không nên dựa vào đó để quyết định quy mô đám cưới.

"Nguyên tắc quan trọng là lập ngân sách cưới trên cơ sở nguồn tiền thực có, chứ không phải những khoản thu kỳ vọng", ông Huy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh tiền mừng cưới không thể được xem là khoản thu bù chi phí tổ chức. Ảnh: NVCC

Theo ông, trước khi tổ chức đám cưới, các cặp đôi nên xem xét tổng thể tình hình tài chính, bao gồm thu nhập, chi phí thiết yếu, các khoản nợ, tiền tiết kiệm, quỹ dự phòng và những mục tiêu tài chính trong các năm tiếp theo.

Ngân sách cưới chỉ nên lấy từ khoản tiền tích lũy có thể dành riêng cho sự kiện sau khi đã bảo đảm các nghĩa vụ tài chính thiết yếu. Đặc biệt, các cặp đôi nên duy trì quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt để chủ động trước những biến động bất ngờ. Tuyệt đối không vay tiền tổ chức tiệc cưới với kỳ vọng dùng tiền mừng để trả nợ.

"Đám cưới không nên trở thành lý do khiến một gia đình trẻ phải bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong tình trạng mất cân đối tài chính", ông Huy nhấn mạnh.

Để quy mô đám cưới phù hợp với khả năng tài chính, ông khuyên các cặp đôi phân loại khoản chi thành 3 nhóm: hạng mục thực sự cần thiết, hạng mục nâng cao trải nghiệm và hạng mục phục vụ hình thức. Từ đó chọn ra các khoản chi hợp lý.

Bên cạnh đó, ông Huy cũng đưa ra 5 nguyên tắc tài chính mà các cặp đôi nên cân nhắc trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Thứ nhất, tổ chức đám cưới phù hợp với khả năng tài chính, không chạy theo kỳ vọng xã hội. Thứ hai, bảo đảm an toàn tài chính, không đánh đổi quỹ dự phòng và những khoản tiền thiết yếu để lấy sự hào nhoáng nhất thời. Thứ ba, minh bạch và đồng thuận về tài chính giữa hai vợ chồng. Thứ tư, ưu tiên các mục tiêu dài hạn như nhà ở, chăm sóc sức khỏe, sinh con, giáo dục và phát triển nghề nghiệp. Thứ năm, coi đầu tư cho con người là khoản đầu tư có giá trị bền vững nhất.

"Thành công của một đám cưới không nên được đo bằng số tiền đã chi ra. Điều quan trọng là sau ngày cưới, cả hai có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, tự chủ về tài chính và ngày càng thịnh vượng", ông Huy chia sẻ.