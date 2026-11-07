Đắm chìm trong tọa độ check in phong cách resort nhiệt đới giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh

Nằm giữa nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, quán cà phê Cái Tổ Chim gây ấn tượng với không gian mang đậm phong cách resort nhiệt đới. Điểm nhấn nổi bật tại đây là hồ nước phủ kín hoa cẩm tú cầu rực rỡ, nơi du khách có thể thong thả chèo thuyền ngắm cảnh, nhâm nhi tách cà phê và chụp ảnh kỷ niệm cùng sự hỗ trợ từ nhiếp ảnh gia của quán.

Không dừng lại ở hồ hoa, khuôn viên quán còn mở ra lối đi gỗ ven nước, thác nhân tạo và mặt ao phủ sương mờ mát rượi. Khu vực hồ bơi được bao bọc bởi hàng cọ xanh mát, các bè nổi nhiều màu sắc cùng chòi nghỉ ven hồ. Sự kết hợp này mang dáng dấp một quần thể nghỉ dưỡng thu nhỏ, giúp du khách dễ dàng tìm thấy góc thư giãn riêng.

Nhờ không gian mới mẻ, Cái Tổ Chim lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook. Quán không chỉ bán đồ uống mà còn đem đến trải nghiệm tái tạo năng lượng khác biệt, trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi khi muốn "đổi gió" ngay giữa lòng thành phố./.