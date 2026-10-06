Đảng viên đi trước

Anh Vinh cho biết, việc vận động người dân không thể chỉ bằng những lời nói mà trước hết người cán bộ phải làm được và cho thấy hiệu quả thực tế. Từ những năm đầu tham gia công việc của thôn, bên cạnh nhiệm vụ chung, anh còn tập trung khai thác tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế gia đình.

Những diện tích đất trống, bỏ hoang dần được anh phủ kín bằng rừng keo tràm; những nơi phù hợp được tận dụng để trồng sắn, làm lúa nước. Đến nay, gia đình anh có gần 15ha rừng keo tràm, khoảng 2ha sắn và 4 sào lúa nước, hằng năm mang lại nguồn thu cho gia đình gần 500 triệu đồng.

Xuất phát từ thực tế sản xuất của gia đình mình, anh vận động bà con lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện từng hộ, các mô hình kinh tế của gia đình anh dần trở thành minh chứng thực tế để bà con học và làm theo. Hộ nào có đất rừng thì tổ chức trồng rừng; có chân ruộng phù hợp thì chuyển sang trồng lúa nước; có điều kiện chăn nuôi thì phát triển đàn gia súc.

“Muốn vận động người dân phát triển kinh tế thì trước hết người cán bộ, đảng viên phải làm tốt. Nếu mình không biết làm ăn thì không thể vận động mọi người nghe theo được”, anh Vinh chia sẻ.

Anh Hồ Văn Vinh (người thứ 3 từ trái qua), thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, vận động người dân thôn Gia Giã thay đổi cách làm, phát triển sinh kế phù hợp - Ảnh: L.A

Thôn Gia Giã hiện có 264 hộ với gần 1.125 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, anh Vinh cùng chi bộ, ban điều hành thôn dành nhiều thời gian vận động bà con trồng rừng, trồng sắn, làm lúa nước, chăn nuôi gia súc phù hợp với điều kiện từng hộ. Một trong những việc anh Vinh đặc biệt quan tâm là làm sao để các chương trình, dự án hỗ trợ đến đúng với những hộ thực sự khó khăn và phát huy được hiệu quả.

Gia đình ông Hồ Văn Nhĩa trước đây chủ yếu làm lúa rẫy, năng suất thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Khi địa phương triển khai mô hình trồng lúa nước bằng giống chất lượng cao, anh Vinh nhiều lần đến nhà ông Nhĩa vận động, phân tích hiệu quả của việc chuyển đổi, hướng dẫn cách làm.

Từ chỗ còn e ngại, ông Nhĩa cùng 19 hộ trong thôn quyết định tham gia trồng lúa nước với tổng diện tích 2ha. Qua thực tế canh tác, giống lúa này phù hợp với điều kiện địa phương, năng suất đạt từ 2,5-3 tạ/sào. Từ chỗ chủ yếu dựa vào lúa rẫy, nay các hộ dân này đã có ruộng lúa nước ổn định hơn về năng suất và sản lượng.

Ông Nhĩa cho biết, điều khiến người dân thôn Gia Giã tin tưởng anh Vinh chính là sự gương mẫu, sâu sát. Không chỉ làm giàu cho chính mình mà hộ nào còn khó khăn, hộ nào cần hỗ trợ gì anh đều nắm rõ. Việc bình xét hỗ trợ cũng được thực hiện căn cứ vào hoàn cảnh thực tế chứ không vì tình cảm, nể nang. Khi được nhận cây, con giống theo các chương trình, dự án hỗ trợ, anh luôn tích cực hướng dẫn để người dân thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.

Theo đánh giá của Bí thư Chi bộ Gia Giã Hồ Văn Quang, anh Hồ Văn Vinh là một đảng viên, cán bộ năng nổ, trách nhiệm, gần dân và có uy tín. Không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế gia đình, tích cực vận động, hướng dẫn người dân trồng rừng, làm lúa nước, chăn nuôi để nâng cao thu nhập. “Từ phát triển sinh kế đến những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, anh Vinh đều kiên trì vận động, giải thích để người dân hiểu và tự nguyện tham gia, góp phần tạo sự đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”, ông Quang khẳng định.