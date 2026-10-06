Hoàng Su Phì tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Hoàng Su Phì có 30 tổ chức Đảng với 1.537 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức 49 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết với gần 3.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Xã kết nạp 39 đảng viên, đạt 81,3% kế hoạch; duy trì mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trong phát triển kinh tế, thu ngân sách của xã vượt 139% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Sản xuất nông, lâm nghiệp được duy trì, địa phương có 6 sản phẩm OCOP 3 sao. Trong 9 tháng, xã đón hơn 4 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 3 tỷ đồng. Đến ngày 30-9, xã có 9/33 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 18 chỉ tiêu tiếp tục đánh giá vào cuối năm.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc của địa phương, tập trung vào tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; kết nối, liên thông hệ thống thông tin điều hành văn bản. Đồng thời, đề nghị xã tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhất là sau sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên đàn gia súc.

Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã Hoàng Su Phì đạt được trong 9 tháng năm 2026. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí yêu cầu xã nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng và các đại biểu tham quan, khảo sát Công ty TNHH Chè cổ thụ Việt Nam tại thôn Cốc Cái, xã Tân Tiến.

Cùng với đó, quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp năng lực, vị trí việc làm; phát huy lợi thế về nông, lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; tăng cường quản lý đất đai, ngân sách, tài sản công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Ma Thế Hồng lưu ý xã cần rà soát kỹ những chỉ tiêu còn đạt thấp, xác định rõ nguyên nhân, giải pháp và tiến độ thực hiện trong 3 tháng cuối năm; thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.