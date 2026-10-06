Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính ngày 6/10, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cùng với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, cơ quan quản lý đang nghiên cứu một số thay đổi trong tổ chức và phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Một trong những nhiệm vụ đang được triển khai là chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HNX phải hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của các tổ chức niêm yết sang HOSE; đồng thời HOSE hoàn thành việc tiếp nhận số cổ phiếu này.

Theo ông Hoàng Văn Thu, thời điểm chuyển cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá tác động cũng như kết quả kiểm thử kỹ thuật giữa các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Quá trình thử nghiệm hiện diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch.

Cùng với việc tập trung cổ phiếu niêm yết về HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phương án phân bảng cổ phiếu theo phẩm cấp, chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu và “khẩu vị” khác nhau của nhà đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phương án đang được nghiên cứu dựa trên 4 tiêu chí chính, gồm: quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, qua đó phản ánh khả năng tiếp cận cổ phiếu của khối ngoại; tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch; trạng thái tuân thủ của cổ phiếu.

Trên cơ sở các tiêu chí này, cổ phiếu dự kiến được sắp xếp thành 2-3 bảng, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong đánh giá, lựa chọn và quản lý danh mục đầu tư.

Không chỉ sắp xếp lại hàng hóa trên thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang chỉ đạo các Sở giao dịch nghiên cứu một số chính sách, cơ chế giao dịch mới.

Các phương án được đặt ra gồm giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và xem xét bỏ phiên khớp lệnh định kỳ. Đây mới là các nội dung đang được nghiên cứu, đánh giá tác động, chưa phải những chính sách đã được quyết định triển khai.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, yêu cầu xuyên suốt khi xem xét các cơ chế mới là vừa tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, vừa bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, giao dịch thông suốt và thị trường ổn định.

Sau khi hoàn thành đánh giá tác động, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình cụ thể để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuẩn bị và chuyển đổi.

Liên quan đến các đề xuất này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng thị trường luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, song việc đưa chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm an toàn, ổn định và bền vững.

Thứ trưởng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương đánh giá tác động của từng đề xuất. Khi các điều kiện chín muồi, cơ quan quản lý và các đơn vị tổ chức thị trường phải chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết trước khi đưa cơ chế mới vào vận hành.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc nghiên cứu những cơ chế như giao dịch xuyên trưa, rút ngắn thời gian thanh toán T+2 và xem xét biên độ giao dịch là những bước đi cần thiết hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển khỏe mạnh, hiện đại hơn. Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt vẫn là bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định thị trường và khả năng vận hành thông suốt khi áp dụng chính sách mới.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cơ quan tổ chức thị trường nâng cao trách nhiệm, chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và mục tiêu nâng hạng thị trường.