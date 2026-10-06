[Infographic] Chứng khoán ngày 6/10: VN-Index vượt lên áp lực điều chỉnh ngắn hạn, chất lượng thị trường cải thiện
Phiên giao dịch 6/10, VN-Index tăng 5,88 điểm (+0,34%) lên mức 1.759,08 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 171 mã giảm giá, 124 mã tăng giá và 64 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh 49,5% so phiên trước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-610-vn-index-vuot-len-ap-luc-dieu-chinh-ngan-han-chat-luong-thi-truong-cai-thien-post993316.html