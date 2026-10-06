[Infographic] Chứng khoán ngày 6/10: VN-Index vượt lên áp lực điều chỉnh ngắn hạn, chất lượng thị trường cải thiện

Trung Quốc đã tạm ngừng hầu hết các hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ trong tháng 10/2026, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở châu Á. Ấn Độ đang có vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu này sau khi chính phủ giảm thuế lợi nhuận bất ngờ đối với xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu hàng không.