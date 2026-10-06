Sữa tươi Kun: Sự cộng hưởng của những điều tử tế

Người nông dân chuyên canh trồng cỏ góp phần tạo nên vị ngon của sữa tươi Kun nhà mình

Từ vùng thổ nhưỡng vàng trù phú ven sông Lô (Tuyên Quang), dòng sữa tươi Kun bắt đầu bằng sự gắn kết chặt chẽ giữa hai yếu tố nền tảng: Kinh nghiệm lâu năm và lành nghề của những người nông dân trồng cỏ, trồng ngô trên chính mảnh đất của mình và Trang trại bò sữa có mô hình chăn nuôi tối ưu hóa, chuyên môn hóa theo xu hướng thế giới - trang trại Lof Hồ Toản.

Hai tiếng "nhà mình" trên bao bì mỗi hộp sữa tươi Kun không chỉ thể hiện sự góp sức, đồng lòng của chuỗi liên kết này mà còn thể hiện triết lý mộc mạc được nuôi dưỡng từ gốc rễ: Mỗi người làm nghề đều gói trọn sự tử tế vào từng khâu sản xuất, làm sữa ngon như làm cho con mình uống, để mang trọn vẹn yêu thương ấy đến với hàng triệu trẻ em Việt Nam.

Theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, khi mỗi người đều làm công việc của mình bằng năng lực tốt nhất, lương tâm đầy đủ nhất, thì sản phẩm cuối cùng - một hộp sữa ngon, suy cho cùng, là nơi những điều tử tế gặp nhau.

"Sữa ngon nhà mình", "sản vật quê mình" thể hiện triết lý mộc mạc được nuôi dưỡng từ gốc rễ: Mỗi người làm nghề đều gói trọn sự tử tế vào từng khâu sản xuất

Yếu tố quan trọng nhất?

Nhiều người sẽ nghĩ đến công nghệ. Có người nhắc đến giống bò. Có người nói đó là đồng cỏ, là nhà máy hiện đại, là thương hiệu hay bí quyết chế biến. Tất cả đều đúng! Nhưng nếu chỉ đúng từng phần thì vẫn chưa chạm đến bản chất. Bởi một ly sữa ngon được hình thành trên một hành trình rất dài, qua rất nhiều bàn tay, nhiều khối óc, nhiều quyết định mà ít ai nhìn thấy phía sau nó là cả một hệ sinh thái của sự cẩn trọng.

Chất lượng cũng vậy. Không có một nhà máy nào đủ hiện đại để biến nguyên liệu bình thường thành sản phẩm xuất sắc. Không có công nghệ nào đủ thông minh để sửa chữa những sai lầm đã xảy ra từ vùng nguyên liệu - đồng cỏ. Và cũng không có một thương hiệu nào đủ lớn để thay thế cho trách nhiệm của từng con người trong chuỗi liên kết. Đó là quy luật của mọi ngành sản xuất hiện đại. Và trong ngành sữa, quy luật ấy hiện lên rõ ràng hơn bất cứ nơi nào và bắt đầu từ điều nhỏ nhất cùng cộng hưởng làm nên chất lượng.

Nhưng mỗi công đoạn, mỗi người đều đang giữ một chiếc chìa khóa. Không phải chìa khóa của nhà máy. Mà là chìa khóa của niềm tin. Bởi trong chuỗi ấy, chỉ cần một người buông lỏng trách nhiệm, chất lượng có thể dừng lại ngay ở “mắt xích” đó.

Trong ly sữa trắng ngà ấy có màu xanh của đồng cỏ, có giọt mồ hôi của người nông dân, có sự chính xác của khoa học, có kỷ luật của nhà máy, có trách nhiệm của người vận chuyển và có lòng tự trọng nghề nghiệp của biết bao con người.

"Sữa ngon nhà mình", "sản vật quê mình" – bản giao hưởng văn hóa, niềm tin

Công nghệ có thể mua, máy móc có thể nhập khẩu, thiết bị có thể thay thế nhưng tinh thần làm đúng, làm thật ngay cả khi không có ai quan sát thì không thể nhập khẩu từ bất cứ quốc gia nào - điều này chỉ được tạo nên bằng văn hóa.

Một nền văn hóa mà ở đó, mỗi người đều hiểu rằng sản phẩm cuối cùng mang theo danh dự của chính mình. Một nền nông nghiệp truyền thống thường nói nhiều đến năng suất, sau đó là chất lượng. Ngày nay, thế giới nói nhiều hơn đến sự đồng bộ. Một “mắt xích” rất giỏi không cứu được cả chuỗi. Thế nên, giá trị không được quyết định bởi người giỏi nhất. Giá trị được quyết định bởi khả năng cùng nhau đạt tới một chuẩn mực - bản chất của từ “liên kết”.

Liên kết không chỉ là đứng cạnh nhau, mà là cùng chịu trách nhiệm về một kết quả. Có lẽ vì thế mà một ly sữa ngon không chỉ là “phép cộng”. Nó giống một “bản giao hưởng” của cộng đồng gồm người trồng cỏ, người nuôi bò, bác sĩ thú y, người công nhân trên dây chuyền, nhà khoa học… Trong “bản giao hưởng” đó, điều kỳ diệu nằm ở chỗ tất cả đều biết lắng nghe nhau.

Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy

Hiểu hết hành trình, ta sẽ biết rằng trong ly sữa trắng ngà ấy có màu xanh của đồng cỏ, có giọt mồ hôi của người nông dân, có sự chính xác của khoa học, có kỷ luật của nhà máy, có trách nhiệm của người vận chuyển và có lòng tự trọng nghề nghiệp của biết bao con người.

Một ly sữa ngon, vì thế, không chỉ là điều kỳ diệu của riêng công nghệ. Đó là thành quả của một chuỗi những điều đúng đắn được nối tiếp nhau. Và có lẽ, đó cũng là định nghĩa đẹp nhất về giá trị trong nền nông nghiệp hiện đại: Giá trị không được tạo ra ở nơi người ta nhìn thấy nhiều nhất, mà được quyết định ở nơi mỗi con người âm thầm làm đúng phần việc của mình mỗi ngày, không cần ai biết đến.

Khi những điều đúng đắn ấy gặp nhau - một hộp sữa ngon ra đời. Cũng như khi những con người tử tế gặp nhau, một nền nông nghiệp tử tế sẽ được hình thành và giàu năng lượng phát triển.

Từ nhiều năm nay, hàng nghìn nông hộ tại Tuyên Quang, Phú Thọ chuyên tâm cung cấp thức ăn xanh sạch cho Trang trại bò sữa Lof Hồ Toản, để kỹ sư tập trung chăm bò khỏe, nhà máy giữ gìn chất lượng và cộng đồng cùng nhau lan tỏa. Vì thế, vị ngon của Sữa Tươi KUN không chỉ đến từ thức ăn xanh sạch và những cô bò khỏe mạnh, mà còn được làm nên bởi sự tận tâm trong công việc của mỗi người, sự chung tay lan tỏa của cả cộng đồng và những yêu thương được sẻ chia mà thương hiệu Kun đã làm trong nhiều năm qua.