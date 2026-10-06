Tin tức nổi bật ngày 6/10: Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần trong hạn mức

Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần trong hạn mức

Bộ Tài chính mới đây đã trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân (dự án Luật).

(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, dự án Luật đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2%, đồng thời không áp dụng hạn mức.

Dự án luật dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Theo luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010, đối với đất ở, luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Nếu so với mức thấp nhất là 0,03% đang áp dụng hiện nay với nhiều loại đất như đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh, thì mức thuế dự kiến 0,2% với đất bỏ hoang sẽ tăng cao gấp 7 lần.

Theo Bộ Tài chính, chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có quy định về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai. Song, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có quy định về mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng.

99% hồ sơ hoàn thuế được tiếp nhận điện tử

Chia sẻ tại họp báo Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, phương thức quản lý mới vừa góp phần đẩy nhanh hoàn thuế, vừa nâng cao hiệu quả phòng, chống gian lận và bảo đảm an toàn ngân sách Nhà nước. Đến nay 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử; 73% hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước trên hệ thống và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc.

Cơ quan Thuế đã ban hành 14.668 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 86,4% dự toán hoàn thuế năm 2026. Trong đó, hoàn thuế xuất khẩu đạt 125.018 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số tiền hoàn.

Tuy nhiên, phản ánh từ người nộp thuế cho thấy tại một số địa phương vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong kiểm tra, xác minh đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp xuất khẩu.

Để khắc phục tình trạng này, ngành Thuế tiếp tục đổi mới quy trình theo hướng rút ngắn thực chất thời gian hoàn thuế đối với người nộp thuế tuân thủ tốt, đồng thời kiểm soát chặt các hồ sơ có rủi ro dựa trên dữ liệu.

Phó Cục trưởng Lê Long cho biết, thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đổi mới hoàn thuế GTGT theo hướng đẩy nhanh thời gian giải quyết đối với người nộp thuế tuân thủ tốt; kiểm soát chặt phần có rủi ro trên cơ sở dữ liệu, tiến tới tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn. Theo đó, mục tiêu được đặt ra là 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT được tiếp nhận bằng phương thức điện tử và 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trừ những hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các khoản thu sai quy định tại trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ kiểm tra công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục trong tháng 10, đồng thời kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Lưu Hoa cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục.

Sở quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, trong đó thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

“Không được thu bất kỳ một khoản nào ngoài quy định; không được thu hộ và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản không đúng quy định”, Phó Giám đốc Trần Lưu Hoa nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Trần Lưu Hoa cho biết, Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Căn cứ các quy định này Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức và cha mẹ học sinh tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành với nhà trường, kịp thời phát hiện, phản ánh những đơn vị còn có biểu hiện thu, chi không đúng quy định.

Đối với một số cơ sở giáo dục được phản ánh về công tác thu, chi, Sở đã có văn bản gửi các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp. Đồng thời, trong tháng 10, Sở GD&ĐT sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập các tổ công tác để kiểm tra tại các đơn vị.

Theo Phó Giám đốc Trần Lưu Hoa, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định việc chấn chỉnh công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định, đồng thời hạn chế những khoản thu không phù hợp.

Hà Nội biểu dương những doanh nghiệp “Vì người lao động” và công nhân lao động

Ngày 6/10, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động và công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, để được người lao động và tổ chức Công đoàn ghi nhận là một “Doanh nghiệp vì người lao động”, doanh nghiệp không chỉ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định mà còn tạo ra việc làm ổn định, bảo đảm và từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc; quan tâm đến an toàn, sức khỏe, phúc lợi và đời sống tinh thần của người lao động…; đồng thời những doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc tiến bộ.

Những doanh nghiệp được tôn vinh hôm nay phải tiếp tục coi danh hiệu này là một cam kết lâu dài, cần phải tiếp tục đặt con người vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển; cam kết đồng hành với người lao động ngay cả khi doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn; cam kết xây dựng quan hệ lao động dựa trên chia sẻ, đối thoại và trách nhiệm; cam kết cùng tổ chức Công đoàn xây dựng một môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.

Cùng được tôn vinh trong chương trình là 30 “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu”, những người trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp, thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường lao động, người công nhân Thủ đô cũng đứng trước yêu cầu mới: không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Thời gian tới, Công đoàn thủ đô mong muốn doanh nghiệp phát triển, doanh nhân thành đạt và người lao động có việc làm ngày càng tốt hơn, thu nhập ngày càng ổn định hơn, đời sống ngày càng được nâng cao hơn.