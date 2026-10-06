Tri Tôn thu ngân sách 610 tỷ đồng, vượt 88,8% chỉ tiêu năm

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 6/10, Đảng ủy xã Tri Tôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 7 để sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đạt 610 tỷ đồng, vượt 88,8% chỉ tiêu năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 14,27%, vượt chỉ tiêu đề ra. Xã giải quyết việc làm cho 1.300 lao động, bằng 260% chỉ tiêu; kết nạp 60 đảng viên, vượt 27,7% chỉ tiêu năm.

Các chỉ tiêu an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì từ 16% - 17%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào nền nếp.

Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy xã Tri Tôn tập trung thực hiện các chỉ tiêu còn thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm...