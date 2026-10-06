VPBank được dự báo lãi gần 39.000 tỷ đồng năm 2026

Ảnh minh họa: VPBank

Trong báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố ngày 6/10, Chứng khoán SSI Research nâng dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 từ 37.200 tỷ đồng lên 38.800 tỷ đồng, tương ứng tăng 27% so với năm trước.

Việc điều chỉnh chủ yếu đến từ triển vọng của các công ty con, với lợi nhuận trước thuế được nâng dự báo lên 5.800 tỷ đồng. Trong đó, Chứng khoán VPBank (VPBankS - VPX) được kỳ vọng đóng góp tích cực nhờ hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu và thu nhập từ cho vay ký quỹ tăng mạnh. Ngược lại, SSI giảm dự báo đối với FE Credit do quá trình phục hồi chậm hơn dự kiến.

Cơ sở cho dự báo mới là kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm. Riêng quý 2/2026, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 11.000 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Ngân hàng mẹ đóng góp 8.200 tỷ đồng, tăng 42%; các công ty con, chủ yếu là VPX, đóng góp 2.200 tỷ đồng, tăng 293%.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tại ngân hàng đạt 18.900 tỷ đồng, tăng 68%, tương đương 49% dự báo cả năm của SSI và 45% kế hoạch doanh nghiệp. Kết quả được hỗ trợ bởi tín dụng tăng 40,6%, thu nhập ngoài lãi tăng 91% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 19,7%, thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Trong đó VPX đạt lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2.670 tỷ đồng, tăng 197%, trở thành động lực chính khiến SSI nâng dự báo lợi nhuận của công ty chứng khoán này.

Dù biên lãi ròng (NIM) tại VPBank giảm từ 5,31% trong quý 1/2026 xuống 5,18% trong quý 2, tỷ trọng tài sản sinh lãi tăng tiếp tục hỗ trợ thu nhập. Thu nhập ngoài lãi đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 91%, chủ yếu nhờ thu nhập phí thuần tăng 155% và hoạt động kinh doanh chứng khoán tại VPX.

Đối với năm 2027, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 46.500 tỷ đồng, tăng 19,7%. Tuy nhiên, thách thức tăng trưởng được nhận định sẽ chuyển từ khả năng mở rộng bảng cân đối sang nhu cầu tín dụng. Chi phí vốn cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vay, trong khi việc duy trì NIM thông qua các khoản vay có lãi suất cao hơn có thể làm gia tăng rủi ro chất lượng tài sản.

Tăng huy động quốc tế, kéo dài kỳ hạn nguồn vốn

Trong quý 2/2026, tổng nguồn vốn của VPBank tăng 118.000 tỷ đồng, phần lớn đến từ khách hàng tổ chức. Vay nước ngoài tăng 38.000 tỷ đồng lên 151.000 tỷ đồng, còn chứng chỉ tiền gửi tăng 30.000 tỷ đồng lên 169.000 tỷ đồng.

Ngày 30/6/2026, VPBank ký khoản vay hợp vốn liên kết mục tiêu phát triển bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD, tương đương 37.900 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm do SMBC điều phối. Ngân hàng đồng thời ký khoản vay trung hạn 350 triệu USD do SMBC điều phối và thu xếp. Các giao dịch nối tiếp 2,36 tỷ USD vốn VPBank huy động từ thị trường quốc tế trong năm 2025.

Việc tăng huy động nước ngoài giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn và kéo dài kỳ hạn huy động. Nhờ bổ sung nguồn vốn dài hạn, dù cho vay trung và dài hạn tăng, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn vẫn giảm từ 28% xuống 22%, thấp hơn đáng kể mức trần 40%.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận, SSI lưu ý bốn nhóm rủi ro cần theo dõi tại ngân hàng này, liên quan đến chất lượng tài sản, khả năng cải thiện NIM, hoạt động tài chính tiêu dùng và bancassurance.

Trước hết, chất lượng tài sản và tài sản bảo đảm tại VPBank có thể gây sức ép lên chi phí tín dụng. Tăng trưởng tín dụng quý 2/2026 chủ yếu đến từ các chủ đầu tư bất động sản, trong khi nhóm “tài sản khác” chiếm khoảng 71% tổng tài sản bảo đảm. Chi phí tín dụng sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai dự án của các chủ đầu tư, bao gồm tiến độ hoàn thành và khả năng hấp thụ sản phẩm. SSI dự kiến tác động này sẽ được phản ánh rõ hơn trong những năm tới.

Ngoài ra, dư địa cải thiện NIM cũng phụ thuộc vào khả năng huy động vốn và diễn biến chênh lệch lãi suất. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) theo quy định của ngân hàng mẹ ở mức 84,5%, gần trần 85%. Vì vậy, chi phí huy động và khả năng cải thiện chênh lệch lãi suất sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến NIM trong thời gian tới.

Ở mảng tài chính tiêu dùng, FE Credit phục hồi chậm hơn kỳ vọng, chưa tạo ra động lực tăng trưởng đáng kể cho tập đoàn. Diễn biến này có thể hạn chế đóng góp của công ty vào kết quả chung của VPBank.

Cuối cùng, hoạt động bancassurance có thể chịu tác động khi VPLife được cấp phép hoạt động. Khi VPLife tiến gần thời điểm cấp phép, thỏa thuận hợp tác bancassurance độc quyền giữa VPBank và AIA có thể được xem xét điều chỉnh, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động phân phối bảo hiểm hiện tại của ngân hàng.

Trên cơ sở đánh giá triển vọng kinh doanh và các rủi ro, SSI Research duy trì khuyến nghị “Khả quan” đối với cổ phiếu VPB. Giá mục tiêu được đưa ra ở mức 26.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 13,7% so với thị giá tại thời điểm lập báo cáo.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu VPB tăng 0,87% lên 23.200 đồng/cổ phiếu, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp nhưng vẫn thấp hơn mức 23.400 đồng cuối tháng 9. Khối lượng giao dịch đạt gần 12,3 triệu cổ phiếu, giảm 21,4% so với phiên trước.