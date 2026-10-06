WB hạ dự báo tăng trưởng của Nepal do thiệt hại từ lũ lụt

Khu vực bị tàn phá do lũ quét cuốn theo bùn đất tại huyện Rasuwa, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trong báo cáo “Cập nhật về phát triển Nepal: Xây dựng lại theo cách khác cho tương lai” được công bố ngày 6/10, WB nhận định thảm họa lũ lụt xảy ra ngày 26/8 sẽ tác động tiêu cực đáng kể đến triển vọng kinh tế Nepal trong ngắn hạn.

Theo Cơ quan Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal (NDRRMA), đến nay đã có 1.455 người được xác nhận thiệt mạng và 5.285 người vẫn mất tích sau thảm họa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cộng đồng dân cư và cơ sở hạ tầng dọc các hành lang sông Bhotekoshi và Trishuli.

Báo cáo Đánh giá nhanh nhu cầu sau thiên tai (RDNA) do nhóm kỹ thuật chung của Ủy ban Kế hoạch quốc gia và NDRRMA thực hiện ước tính các trận lũ lụt và lở đất gần đây đã gây thiệt hại khoảng 2,69 tỷ USD. Trong khi đó, khoảng 4,77 tỷ USD sẽ cần được huy động để tái thiết và phục hồi cơ sở hạ tầng, tài sản bị ảnh hưởng.

WB cho rằng công nghiệp sẽ là lĩnh vực gây sức ép lớn nhất đối với tăng trưởng, do cơ sở hạ tầng thủy điện, năng lượng Mặt Trời, truyền tải điện và giao thông bị hư hại trên diện rộng. Những thiệt hại này sẽ hạn chế sản xuất điện, hoạt động sản xuất nói chung và làm gián đoạn lưu thông hàng hóa.

Theo WB, lĩnh vực dịch vụ cũng chịu tác động do hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và tài chính bị gián đoạn. Trong khi đó, thiệt hại đối với nông nghiệp được dự báo chỉ tác động hạn chế đến tổng sản lượng nhưng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sinh kế của người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh tác động của lũ lụt, WB cảnh báo một số rủi ro khác có thể khiến triển vọng kinh tế Nepal xấu đi, trong đó có nguy cơ xung đột tại Trung Đông kéo dài. Tình hình này có thể làm giảm lượng khách du lịch và nguồn kiều hối, qua đó ảnh hưởng đến tiêu dùng, hoạt động dịch vụ và tăng trưởng kinh tế nói chung.

WB cũng cảnh báo việc gián đoạn nhập khẩu phân bón có thể làm tăng chi phí sản xuất và giảm sản lượng nông nghiệp, trong khi nguồn cung nhiên liệu bị hạn chế có thể ảnh hưởng đến đầu tư và hoạt động kinh tế nói chung. Theo đánh giá của thể chế tài chính này, các rủi ro đối với triển vọng kinh tế Nepal đang nghiêng về chiều hướng tiêu cực.

WB nhận định hiện Nepal đang phải đối mặt với nguy cơ chủ yếu là việc cứu trợ, tái thiết và khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại trong các trận lũ tháng 8 bị chậm trễ. WB cho rằng nếu quá trình này kéo dài, hoạt động vận tải, thương mại, du lịch, sản xuất thủy điện và hoạt động của khu vực tư nhân có thể tiếp tục bị gián đoạn.