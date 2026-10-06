Đào tạo nhân lực AI chưa theo kịp kỳ vọng doanh nghiệp

Lễ công bố báo cáo thu hút nhiều đại biểu là đại diện ở các trường đại học tham gia. Ảnh: LƯU THỦY

Đây là kết quả nghiên cứu “Sẵn sàng cho AI: Xây dựng cầu nối từ giáo dục đại học đến việc làm tại Việt Nam”, do Pearson phối hợp với Amazon Web Services (AWS) công bố ngày 6-10. Nghiên cứu được thực hiện tại 6 thị trường gồm Brazil, Malaysia, Saudi Arabia, Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Theo khảo sát, 90% lãnh đạo các trường đại học tại Việt Nam nhận định tốc độ thay đổi do AI mang lại tại nơi làm việc là “cực nhanh” hoặc “rất nhanh”, cao hơn 23 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn cầu được báo cáo là 67%. Toàn bộ lãnh đạo được khảo sát dự báo tốc độ này tiếp tục gia tăng trong 2 năm tới.

Trước xu hướng đó, 96% lãnh đạo cơ sở giáo dục được khảo sát cho biết đơn vị đang đầu tư vào AI; 84% thường xuyên kết nối với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu thị trường.

Ở phía người học, hơn 52% sinh viên Việt Nam tự đánh giá mức độ sẵn sàng làm việc trong môi trường tích hợp AI từ 8 đến 10 điểm trên thang điểm 10, thể hiện mức tự tin cao nhất trong 6 thị trường nghiên cứu.

Tuy nhiên, đánh giá của nhà tuyển dụng cho thấy khoảng cách đáng kể. Tính trung bình trên 8 nhóm năng lực, chỉ 15% nhà tuyển dụng tại Việt Nam đánh giá nhân sự mới tốt nghiệp đạt mức “xuất sắc”.

Các năng lực được khảo sát gồm kiến thức chuyên môn, khả năng thích ứng, sử dụng công cụ AI, sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tế, học tập liên tục, giao tiếp - hợp tác và đánh giá phản biện kết quả do AI tạo ra.

Theo báo cáo, khoảng cách này một phần xuất phát từ cách tiếp cận khác nhau. Nhà trường tập trung hướng dẫn sử dụng công cụ AI sẵn có, trong khi doanh nghiệp kỳ vọng nhân sự vận dụng AI để giải quyết bài toán thực tế. Kỹ năng công nghệ vì vậy cần đi cùng tư duy sáng tạo, phản biện, phân tích dữ liệu và khả năng hợp tác.

Báo cáo khuyến nghị các trường rút ngắn chu kỳ cập nhật chương trình, phát triển mô hình đào tạo linh hoạt và chứng chỉ tích lũy, bồi dưỡng giảng viên, đồng thời mở rộng dự án thực hành AI có tích lũy tín chỉ.

Sinh viên các trường đại học ở Hà Nội tham gia sự kiện hội thảo và triển lãm công nghệ và AI ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) do Cục Đổi mới sáng tạo (NIC) tổ chức. Ảnh: LƯU THỦY

Doanh nghiệp được khuyến khích tham gia hội đồng cố vấn, tài trợ dự án thực tế và tạo điều kiện để giảng viên tiếp cận môi trường kinh doanh. Với cơ quan quản lý, báo cáo đề xuất hoàn thiện cơ chế tích hợp chứng chỉ kỹ năng số quốc tế vào chương trình đại học.