Hà Nội triển khai gian hàng số, hỗ trợ chủ thể OCOP

9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30-9-2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.