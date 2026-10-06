Hà Nội triển khai gian hàng số, hỗ trợ chủ thể OCOP
Sáng 6/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và các chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-trien-khai-gian-hang-so-ho-tro-chu-the-ocop-421087.htm