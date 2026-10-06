Dân vận khéo từ những mô hình thiết thực

Thành viên mô hình “Khu dân cư không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống” tuyên truyền về hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống cho nhân dân bản Suối Cải.

Cùng đồng chí Lường Thị Thùy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pắc Ngà về bản Suối Cải, nơi 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Trên đường vào bản, câu chuyện của chị Thùy xoay quanh những đổi thay ở Suối Cải về một vấn đề từng khá “nóng” ở đây, đó là tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tháng 6/2026, mô hình “Khu dân cư không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống” được thành lập tại Suối Cải, với 50 hộ tham gia. Không có cách làm nào quá cầu kỳ. Cán bộ xã, bản và Ban chủ nhiệm mô hình đến từng nhóm hộ, gặp gỡ các gia đình, thanh, thiếu niên để nói chuyện. Những điều tưởng như khô khan của pháp luật được chuyển thành câu chuyện gần gũi, như: Kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe? Việc học sẽ ra sao? Cuộc sống của một đôi vợ chồng còn quá trẻ sẽ đối diện với những khó khăn gì?

Mưa dầm thấm lâu. Những cuộc trò chuyện, tuyên truyền rồi cũng mang lại sự chuyển biến. Cha mẹ quan tâm nhiều hơn đến việc học và tương lai của con em. Thanh, thiếu niên hiểu rằng đến trường, học nghề, tạo dựng tương lai quan trọng hơn việc sớm lập gia đình. Em Giàng Thị Pàng chia sẻ: Qua tuyên truyền, em hiểu kết hôn sớm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống sau này. Em sẽ vận động các bạn cùng trang lứa không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống.

Từ khi thành lập, Ban chủ nhiệm mô hình đã phối hợp tổ chức 10 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện. Đồng chí Mùi Văn Nhằm, Bí thư Chi bộ bản Suối Cải, thông tin: Bản có trên 200 hộ. Trước đây, tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra, nhất là trong một bộ phận thanh, thiếu niên. Sau 5 tháng triển khai, giúp bà con hiểu hơn về tác hại của tảo hôn. Thời gian tới, bản tiếp tục duy trì mô hình, để bà con hiểu và cùng tham gia thực hiện.

Nếu ở Suối Cải là chuyện thay đổi một tập quán, thì ở bản Cải B, cách làm dân vận khéo lại được cụ thể hóa bằng một công trình phục vụ trực tiếp đời sống. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, mô hình “Thắp sáng đường quê” được triển khai từ đầu tháng 10/2026, với 31 cột đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trên các tuyến đường nội bản, phục vụ 91 hộ dân. Mỗi hộ tự nguyện đóng góp 350 nghìn đồng để thực hiện công trình. Ông Lò Văn Luân, Trưởng bản Cải B, cho biết: Từ ngày có điện chiếu sáng, tuyến đường thuận tiện hơn vào ban đêm; người dân yên tâm đi lại, lực lượng tự quản có thêm điều kiện giữ gìn an ninh, trật tự.

Mô hình "Công an xã gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ" của Chi bộ Công an xã.

Cũng như bản Suối Cải và Cải B, tại các bản khác của xã Pắc Ngà, những mô hình dân vận khéo cũng bắt nguồn từ chính nhu cầu thực tiễn cuộc sống của nhân dân. Có mô hình hướng vào phát triển kinh tế; có mô hình chăm lo sức khỏe nhân dân; giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng khu dân cư; có mô hình ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng... Điểm chung là lựa chọn đúng việc dân cần và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Pắc Ngà, chia sẻ: Xác định sức dân là nguồn lực quan trọng trong phát triển, Pắc Ngà gắn công tác dân vận với từng nhiệm vụ, địa bàn và vấn đề cụ thể của cơ sở. Hằng năm, xã đặt mục tiêu xây dựng, duy trì từ 1-2 mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tế; mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn ít nhất một nội dung dân vận gắn với nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận được thực hiện sát thực tiễn, cán bộ vận động phải gần dân, sát dân và triển khai những mô hình mang lại hiệu quả thực tế để khơi dậy đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh cộng đồng.

Mô hình Ứng dụng chuyển đổi số đảng viên trong chi bộ của Chi bộ các cơ quan Đảng xã Pắc Ngà.

Đến nay, toàn xã có 31 mô hình “Dân vận khéo” của 27 tập thể và 4 cá nhân. Trong đó, 2 mô hình về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; 6 mô hình phát triển kinh tế; 21 mô hình văn hóa - xã hội; 2 mô hình quốc phòng - an ninh. Các mô hình được lựa chọn từ những vấn đề thiết thực ở cơ sở như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng; bảo đảm an ninh, trật tự; phát triển kinh tế; chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân.

Từ những mô hình, công trình đem lại hiệu quả thiết thực, “Dân vận khéo” ở Pắc Ngà đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, sát thực tế. Khi cán bộ sâu sát cơ sở, người dân được tham gia và trực tiếp hưởng lợi, chủ trương sẽ có thêm sức sống, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng cũng được khơi dậy. Đó chính là nền tảng để Pắc Ngà tiếp tục nhân rộng những mô hình phù hợp, phát huy sức dân, củng cố khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.