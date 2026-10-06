Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Cần Thơ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích và dân số của thành phố Cần Thơ cũ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Sau sáp nhập, thành phố có 103 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 31 phường và 72 xã.

Việc mở rộng không gian hành chính được đánh giá tạo thêm dư địa phát triển và nguồn lực cho địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mô hình phát triển, tổ chức lại bộ máy và phân bổ nguồn lực phù hợp tình hình mới.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan trong hơn một năm qua, đồng thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong thời gian tới, thành phố xác định tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế và tinh giản biên chế. Công tác quản lý công chức, viên chức sẽ được thực hiện theo hướng thống nhất, xuyên suốt, bám sát chủ trương của Trung ương và phù hợp thực tiễn địa phương.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành. Thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, biên chế và đội ngũ công chức, viên chức.

Theo ông Vũ Hải Nam, qua nghiên cứu báo cáo và kiểm tra thực tế tại một số cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra ghi nhận Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị chấp hành, thực hiện tương đối tốt các quy định liên quan.

Ông Vũ Hải Nam cho biết đây là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên các địa phương khó tránh khỏi những lúng túng ban đầu. Vì vậy, Đoàn kiểm tra tập trung nắm bắt thực tế, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền tại các cơ quan chuyên môn và cấp xã.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được chủ động xử lý. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của bộ, ngành hoặc Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất hướng xử lý kịp thời.