Ngân hàng Chính sách xã hội tăng tốc tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số

Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Bnews phát

Đây là một trong những trọng tâm chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là cân đối, bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH.

Theo chỉ đạo, nguồn vốn địa phương cần được ưu tiên cho các chương trình tín dụng mới và chương trình cho vay nhà ở xã hội đang có nhu cầu lớn. Các chi nhánh NHCSXH đồng thời phải tổ chức giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Cùng với tăng cường nguồn lực, NHCSXH tiếp tục đặt yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường quản lý, giám sát và chủ động phòng ngừa rủi ro. Hoạt động ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Bnews phát

Tổng Giám đốc NHCSXH cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý về tín dụng chính sách xã hội, tổ chức và hoạt động, cơ chế tài chính; tăng cường kỷ luật tài chính, kế toán, kiểm tra, kiểm toán và quản trị rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, chuyển đổi số tiếp tục được NHCSXH xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngân hàng sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn hệ thống, đẩy nhanh số hóa quy trình nghiệp vụ, phát triển các ứng dụng ngân hàng số và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Song song với công nghệ, NHCSXH tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc NHCSXH đề nghị các đơn vị phát huy trách nhiệm của từng đơn vị, từng cấp, triển khai nhiệm vụ theo phương châm chủ động, quyết liệt, đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch được giao, qua đó hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo nền tảng triển khai kế hoạch năm 2027.

Quang cảnh điểm cầu tại các địa phương. Ảnh: Bnews phát

Theo NHCSXH, đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn đạt 482.943 tỷ đồng, tăng 55.646 tỷ đồng so với năm 2025. Trong đó, vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 86.523 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng nguồn vốn.

Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trong 9 tháng đạt 116.607 tỷ đồng, với hơn 1,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 457.961 tỷ đồng, tăng 44.433 tỷ đồng so với năm 2025, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, với tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống ở mức 2.270 tỷ đồng, chiếm 0,5% tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn là 1.011 tỷ đồng, chiếm 0,22%.

Trong 9 tháng, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 590 nghìn lao động, trong đó gần 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ hơn 3,6 nghìn người chấp hành xong án phạt tù và 595 lượt người sau cai nghiện ma túy vay vốn tạo việc làm.

Ngoài ra, hơn 23 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; gần 1,2 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây dựng; gần 15 nghìn căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp.