Từ ngày 10-10, diễn ra cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về tiếp cận thông tin

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 30-10-2026 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên 2 trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ https://stp.khanhhoa.gov.vn) và Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ http://phapluatkhanhhoa.vn). Nội dung thi tập trung tìm hiểu các quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, Nghị định số 337/2026/NĐ-CP, ngày 26-8-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh, trừ các thành viên liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi.

Giải thưởng cuộc thi gồm giải cá nhân (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 20 giải khuyến khích) và 6 giải tập thể dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi, có tỷ lệ thí sinh tham gia đông nhất, chất lượng bài dự thi tốt.

Sở Tư pháp được giao thành lập, phân công nhiệm vụ cho Tổ Thư ký, Tổ soạn thảo, Tổ thẩm định Bộ câu hỏi phục vụ cuộc thi; thuê đơn vị công nghệ thông tin xây dựng phần mềm, tổ chức cuộc thi; cập nhật, theo dõi, vận hành cuộc thi đảm bảo thông suốt, đúng quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thi; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả cuộc thi…