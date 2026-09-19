Dân vận khéo, giữ bình yên cơ sở

Gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân tốt hơn

Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình Công an cấp xã theo chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Mọi hoạt động giờ đây đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: "Gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân tốt hơn".

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thời gian qua, Công an xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa nội dung phong trào bằng nhiều việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở. Là xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống giao thông giữa các thôn còn nhiều khó khăn, một số tuyến đường chủ yếu là đường đất; vào mùa mưa thường trơn trượt, lầy lội, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, lao động, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Công an xã phối hợp tuyên truyền các tiện ích số cho người dân tại xã Thanh Thịnh.

Công an xã đã chủ động bám sát địa bàn, nắm tình hình, đồng thời tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân triển khai các hoạt động hướng về cơ sở. Trong năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân, nổi bật như: đồng hành cùng người dân trong lao động sản xuất, hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trồng ngô tại thôn Pù Áng; phối hợp thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Khau Liêu; cùng nhân dân thôn Sáo Sào cải tạo, chỉnh trang tuyến đường đi lại trong thôn; chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương; tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” tại thôn Ma Nòn...

Hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia, góp sức cùng nhân dân khắc phục những khó khăn trong đời sống, sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Những việc làm thiết thực đã góp phần tạo sự gắn bó, gần gũi giữa lực lượng Công an với nhân dân. Tinh thần “Gần dân nhất” còn được Công an xã Thượng Quan cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám địa bàn, gần dân, sát dân, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và ANTT ngay từ cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp giải quyết.

Lực lượng Công an xã Trại Cau thăm, nắm tình hình tại địa bàn cơ sở.

Từng bước đưa các nội dung của phong trào thi đua “Ba nhất” trở thành những việc làm cụ thể trong công tác và đời sống, nhất là ở địa bàn cơ sở còn nhiều khó khăn. Công tác dân vận còn được Công an cấp xã thực hiện hiệu quả với phương châm "4 cùng" với người dân "cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung tiếng nói với đồng bào dân tộc thiểu số". Những giờ lao động sản xuất cùng bà con chính là cơ hội để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và có phương án giải quyết kịp thời những khúc mắc, mâu thuẫn trong nhân dân. Từ đó, thắt chặt thêm mối quan hệ gần gũi, thân tình với người dân trong đời sống hàng ngày, bởi “Dân vận khéo thì lòng dân vững. Lòng dân đã vững thì mọi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành”.

“Gần dân nhất” từ công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng trên 60% dân số. Trong đó, đồng bào dân tộc Dao chiếm tỷ lệ đáng kể, sinh sống tại nhiều khu dân cư trên địa bàn. Đặc điểm về dân cư, văn hóa, phong tục tập quán đặt ra yêu cầu công tác bảo đảm ANT và công tác dân vận phải được thực hiện thường xuyên, sâu sát, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm dân cư.

Công an xã Trại Cau luôn xác định, công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, gắn chặt với công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị tại cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám địa bàn, gần gũi với nhân dân, chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bà con quan tâm để kịp thời tuyên truyền, vận động, giải thích những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con trước các thông tin không chính xác, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đồng thời, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động hoặc gây chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc, tích cực tham gia tố giác và phòng ngừa tội phạm.

Công an xã Vĩnh Thông hỗ trợ người dân trong xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Trại Cau đã vận động 10 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng 200 người tham tham dự.

Bằng sự sâu sát, kiên trì và tinh thần trách nhiệm, Công an xã Trại Cau ngày càng củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân, những vấn đề phát sinh từ cơ sở được chủ động nắm bắt, trao đổi và tham mưu giải quyết, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT. Đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, trong đó có đồng bào Dao nói riêng ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh tại địa bàn.

8 tháng đầu năm, lực lượng Công an toàn tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo đảm ANTT 7.812 buổi, thu hút 786.415 lượt người tham gia. Trong hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa tình. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là minh chứng: “Khi dân tin, dân hiểu, dân đồng lòng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc từ cơ sở”.