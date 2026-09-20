Theo Kế hoạch, Lễ phát động được tổ chức đồng loạt vào lúc 9h ngày 23/9/2026, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lễ phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn năm 2026. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các công trình được lựa chọn phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và bảo đảm có thể triển khai thi công ngay sau lễ phát động.

Các đoàn công tác của tỉnh sẽ được thành lập, phân công lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến dự, chỉ đạo và động viên Nhân dân tại các địa phương. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và Nhân dân cùng tham gia Lễ phát động tại địa phương.

Sau Lễ phát động, các địa phương tổ chức thi công ngay, duy trì phong trào thường xuyên, liên tục; bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tỉnh khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia, huy động nguồn lực trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp lồng ghép xây dựng đường giao thông nông thôn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các sở, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai và tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào.