Video: Tiểu thương chợ Vinh tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận mưa kỷ lục 41 năm.

Sáng 20/9, sau khi nước rút đi, các tiểu thương﻿ ở chợ Vinh tất bật ra mở cửa ốt, kho hàng để dọn dẹp, chuẩn bị khôi phục lại việc buôn bán.

Theo tiểu thương ở chợ vinh, sáng 19/9, trận mưa lớn trút xuống Vinh khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và khu vực chợ Vinh bị ngập﻿. Đến khoảng 9h cùng ngày, nước bắt đầu ngập vào các cửa hàng, quầy kinh doanh, khiến nhiều tiểu thương phải nhanh chóng di chuyển hàng hóa lên vị trí cao hơn.

“Cũng may lúc trời mưa, nước dâng buổi sáng. Lúc đó các tiểu thương đều đang ở chợ nên khi thấy nước lên, mọi người khẩn trương dọn hàng, kê lên cao và giảm được thiệt hại. Chứ mưa vào ban đêm thì chúng tôi trắng tay rồi, không kịp xoay xở”, chị Trang - buôn bán ở Đình phía Tây chợ Vinh - nói.

Tuy nhiên, tại một số kho chứa, nước dâng quá nhanh khiến nhiều thùng hàng không kịp di chuyển. Một số hàng hóa, bao bì bị ngấm nước, phải đưa ra ngoài để kiểm tra, phân loại và xử lý.

Ngay từ sáng sớm, các tiểu thương bắt tay vào việc khắc phục hậu quả﻿. Người lau dọn quầy hàng, người vận chuyển hàng hóa, người cọ rửa nền nhà; ai cũng mong sớm đưa gian hàng trở lại trạng thái bình thường.

Sau một đêm ngập nước, nền chợ và các khu vực xung quanh phủ đầy bùn đất, rác thải. Những chiếc khăn lau, chổi, xô nước được các tiểu thương tận dụng để làm sạch từng góc cửa hàng.

Sau khi nước rút, cửa hàng Đức Bình buôn bán phía sau chợ Vinh phải thuê nhiều người đến dỡ hàng hoá ra để phân loại và lau chùi.

"Nước bùn ngập bẩn hết hàng hoá, giờ phải lau chùi sạch sẽ và phân loại xem cái nào hỏng thì phải bỏ đi", anh Thái Văn Tuấn - tiểu thương chợ Vinh - nói.

Nhiều shop, cửa hàng bán quần áo ở tuyến đường Nguyễn Văn Cừ bị ngập sâu phải dọn dẹp, phân loại hàng hư hỏng để bỏ đi.

Dọc các tuyến đường quanh chợ, từng đống rác thải, bao bì, vật dụng bị nước cuốn trôi chất thành từng cụm, có nơi chắn cả lối đi.

Dọc đường Đặng Minh Bích phía sau chợ Vinh ngập trong rác. Bao bì, vỏ hộp đựng hàng hoá chất đống bên đường.

Rác chắn cả lối đi khu vực buôn bán phía sau chợ Vinh.

Rác từ hàng hoá bị hư hỏng theo dòng nước tràn khắp nơi.

Đến trưa 20/9, nhiều gian hàng tại chợ Vinh đã cơ bản được dọn dẹp. Dấu vết của trận mưa vẫn còn in trên nền nhà, tường và hàng hóa, nhưng các quầy hàng đang từng bước được khôi phục để tiếp tục buôn bán.