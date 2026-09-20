Công an Sa Pa bám cung đường, bảo đảm an toàn cho giải chạy quốc tế VMM 2026

Xác định đây là sự kiện thể thao quốc tế thu hút đông vận động viên, du khách và người dân tham gia cổ vũ, Công an phường Sa Pa đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự từ trước thời điểm khai mạc.

Theo kế hoạch, 60 cán bộ, chiến sĩ Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí tại các khu vực trọng điểm, tuyến đường vận động viên đi qua, khu vực xuất phát, về đích và những nơi tập trung đông người.

VMM 2026 có 6 cự ly gồm 10 km, 21 km, 50 km, 70 km, 100 km và 100 miles (khoảng 161 km), với các cung đường trải dài qua phường Sa Pa và một số địa bàn lân cận.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa hướng dẫn, phân luồng giao thông trên tuyến thi đấu VMM 2026.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác tập trung nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông; đồng thời chủ động phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, tạo điều kiện để vận động viên thi đấu an toàn, người dân và du khách đi lại thuận lợi.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên cung đường thi đấu VMM 2026.

Đối với các cự ly dài, đặc biệt là cự ly 100 miles, vận động viên phải đi qua nhiều khu vực núi rừng, thung lũng, ruộng bậc thang và bản làng có địa hình phức tạp. Lực lượng làm nhiệm vụ được yêu cầu bám sát địa bàn, phối hợp với Ban Tổ chức và các lực lượng liên quan trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được Công an phường Sa Pa và các lực lượng liên quan triển khai trong suốt thời gian diễn ra VMM 2026, góp phần bảo đảm an toàn cho vận động viên, người dân và du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Sa Pa là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách tới du khách trong nước và quốc tế.