Xác minh xe tải vượt rào chắn đường sắt, lòi thêm vi phạm khác

Ngày 20/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Trạm CSGT Tuy An thuộc đơn vị này vừa xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT – Bộ Công an đề nghị xác minh, xử lý vụ việc nêu trên được trích xuất từ camera an ninh của ngành đường sắt lắp đặt tại một đường ngang qua đường sắt.

Ông Trần Văn T thừa nhận hai hành vi vi phạm, đã bị Trạm CSGT Tuy An lập biên bản để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả xác minh của Trạm CSGT Tuy An ngày 19/9 cho thấy, vào chiều 16/9, ông Trần Văn T (SN 1973, trú tại thôn Tân Vinh, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), điều khiển xe ô tô trung tải BKS 78C-003.60 vượt rào chắn đường ngang tại lý trình km 1161+190 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận xã Đồng Xuân khi chắn đang dịch chuyển. Với hành vi này, ông T không chỉ bị xử phạt 18-20 triệu đồng theo quy định tại khoản 9, điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ, mà còn bị áp dụng hình phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép từ 1-3 tháng.

Điều đáng nói là khi mở rộng xác minh, Trạm CSGT Tuy An phát hiện ông T còn có thêm hành vi không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, biển kiểm soát xe ô tô trong trường hợp thay đổi chủ xe. Hành vi này vi phạm điểm h, khoản 7, điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, có mức xử phạt từ 4-6 triệu đồng.