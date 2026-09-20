Tuổi trẻ cả nước đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 20-9, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 và Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", với sự tham dự của hơn 700 đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu khánh thành tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch -Đẹp”. Ảnh: Đăng Hải

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho rằng xây dựng nông thôn mới hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Các hoạt động của tuổi trẻ cần xuất phát từ nhu cầu của từng địa bàn, quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, gắn hỗ trợ sinh kế với bảo vệ tài nguyên và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao quà cho người dân. Ảnh: Đăng Hải

"Đây cũng là những việc làm cụ thể triển khai phong trào 'Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới', gắn tình nguyện vì cộng đồng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế", Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, thời gian qua, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đóng góp công sức, kiến thức, sáng kiến cho địa phương. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm tính liên tục của phong trào: công trình hoàn thành có người quản lý; cây trồng được chăm sóc; rác thu gom được chuyển giao xử lý; kiến thức, kỹ thuật được hướng dẫn giúp người dân áp dụng được.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao tặng tủ sách thanh niên cho học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Đăng Hải

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Kim Quy kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, triển khai công trình, phần việc thiết thực, phù hợp nhu cầu từng địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh không chỉ ra quân mà phải đi đến cùng với công việc; chủ động đăng ký phần việc phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại chương trình, 5 đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương ra mắt, gồm: “Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật; “Chuyển giao khoa học, kỹ thuật”; “Tình nguyện bảo vệ môi trường”; “Tuyên truyền chuyển đổi số”; “Tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn”.

Các đại biểu trồng cây hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc. Ảnh: Đăng Hải

Tỉnh đoàn Đồng Tháp tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân, đoàn viên, thanh niên tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đăng Hải

Dịp này, Trung ương Đoàn trao 20 phần quà cho gia đình chính sách, 20 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi và tặng một tủ sách thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa; Tỉnh đoàn Đồng Tháp tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân, đoàn viên, thanh niên tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Ea Nuôl tham gia tập huấn, trồng cây xanh, tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp, khánh thành tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", dọn vệ sinh, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường...