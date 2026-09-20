Hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trong tháng 9-2026

Thi công Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 52km, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua thành phố Đồng Nai dài khoảng 6,6km qua địa bàn xã Nha Bích và phường Chơn Thành. Quy mô thu hồi đất để thực hiện dự án qua địa bàn thành phố Đồng Nai hơn 84ha. Tính đến nay, khoảng 98% diện tích mặt bằng dự án đã được bàn giao phục vụ thi công.

Đối với đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Đồng Nai, dự án đầu tư xây dựng phần đường cao tốc quy mô 6 làn xe, phân kỳ giai đoạn 1 đầu tư xây dựng phần tuyến cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh (có làn dừng xe khẩn cấp). Xây dựng phần đường song hành hai bên tuyến cao tốc với quy mô 2 làn xe mỗi tuyến đường song hành. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1,4 ngàn tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông thành phố, đến nay, gói thầu xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn thành phố đã đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, gói thầu xây dựng khu tái định cư đã thi công hoàn thành.