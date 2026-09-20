Công an xã chủ động mở luồng tiêu lũ cho hơn 500 hộ dân

Công an xã dầm mình, chủ động mở luồng tiêu lũ cho hơn 500 hộ dân

Công an xã Ba Vì (Hà Nội) dầm mình, chủ động mở luồng tiêu lũ cho hơn 500 hộ dân

​Mặt nước đập Bưởi (xã Ba Vì) sáng 20/9 bị che kín bởi một tấm thảm bèo dại dày cộp. Nhìn từ mặt đê bê tông, màu xanh của bèo tây trải dài hàng trăm mét, phủ kín mặt hồ bán sơn địa và nén chặt quanh các trụ cống thoát đáy. Công trình thủy lợi này vốn đảm nhận việc trữ nguồn nước tưới tiêu đồng ruộng cho các xóm đồi.

Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa lớn, toàn bộ lượng nước dồn từ các triền đồi cao đổ về biến nơi đây thành lòng chảo điều tiết lũ duy nhất. Lớp rau muống, bèo, rác ken đặc nhiều tầng khiến cửa xả gần như tê liệt, đe dọa trực tiếp sự an toàn của bờ đập và khu dân cư liền kề.

​7h sáng, một máy múc gầu gắp bánh lốp được điều động áp sát mép bờ kè. Cẩn cẩu thủy lực liên tục vục sâu xuống dòng nước, quắp từng tảng bèo quyện bùn đất nhấc bổng lên bờ. Rễ cây rau muốn ngâm nước lâu ngày kết lại dai như lưới thép, níu chặt lấy đáy bùn và rác thải dạt về.

Mỗi lượt gắp sắt rút lên, từng khối bèo sũng nước nặng hàng chục cân được quăng ngược lên bờ để vận chuyển đi nơi khác. Dù vậy, mặt hồ quá rộng, máy móc tầm với hạn chế không thể vươn tới những mảng rau, bèo lớn đang dạt ở vùng nước sâu gần họng cống ngầm.

​Một chiếc thuyền sắt nhỏ nhanh chóng được chèo ra giữa vùng nước trũng. Để thuận tiện xoay xở trong lòng nước sâu ngập đầu người, cán bộ chiến sĩ Công an xã Ba Vì cùng lực lượng quân sự cởi bỏ bộ cảnh phục thường nhật, khoác áo phao cứu sinh rồi trực tiếp lội nước sâu để gạt bèo.

Những người đứng trên bờ kè dùng gậy tre đẩy rác, tổ dưới nước dùng tay bứt từng mảng rễ bèo chằng chịt, dẫn dắt từng khối lớn trôi vào tầm ngoạm của gầu cơ giới. Đáy bùn trơn trượt cùng mép đá sắc lẹm khiến việc giữ thăng bằng rất khó khăn, nhưng từng khoảng trống mặt hồ dần dần lộ ra.

​Đứng trên bờ kè bê tông trực tiếp chỉ huy hiện trường, Thiếu tá Phạm Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Ba Vì liên tục nhắc nhở tổ công tác dưới lòng hồ giữ cự ly an toàn với máy móc. Áo ướt đẫm mồ hôi dưới nắng, anh dõi mắt kiểm tra từng ngóc ngách quanh cửa nhận nước.

​Nói về tính cấp bách của công việc dọn đập, Thiếu tá Phạm Thành Trung cho biết: "Địa bàn thôn Đá Chẹ hiện có 527 hộ dân với 2.263 nhân khẩu, được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba thôn cũ gồm Sơn Hà, Gò Đá Chẹ và thôn Bưởi với diện tích tự nhiên hơn 3,5 km². Địa hình lòng chảo đồi dốc quanh đây khiến nước mưa dồn về hồ chứa rất nhanh. Nếu miệng đập bị bèo rác bịt kín, nước không kịp thoát sẽ dâng ngược làm sạt lở đê bao, tràn vào nhà cửa của bà con ngay trong đêm. Lực lượng công an xã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đưa máy móc vào xử lý dứt điểm điểm nghẽn này trong ngày nghỉ, trước khi đợt mưa mới kéo về".

​Các tổ công tác chia nhau làm việc liên tục suốt buổi sáng. Người điều khiển máy gắp trên bờ, người lội bùn kéo dây tời dưới nước. Rác thải sinh hoạt, cành cây khô trôi dạt lâu ngày được vớt sạch, đưa lên xe tải chở về bãi tập kết nhằm ngăn rác trôi ngược lại hồ.

​Đến trưa cùng ngày, khối lượng bèo rác khổng lồ vẫn còn dồn ứ ở nhiều góc hồ, cửa xả đáy chưa thể khơi thông hoàn toàn. Khối lượng quá dày khiến máy múc và các chiến sĩ phải chia ca làm việc xuyên trưa dưới cái nắng gay gắt.

Từng mảng lớn tiếp tục được bóc tách thủ công để kéo dần về phía gầu xúc. Theo chỉ huy hiện trường, tổ công tác sẽ duy trì lực lượng tại chỗ, chạy đua với thời tiết nhằm giải tỏa triệt để điểm nghẽn quanh miệng cống trước khi mưa dông ập xuống.

Khi họng cống được mở toang trong chiều nay, dòng thoát lũ sẽ thông suốt, loại bỏ nguy cơ nước dâng tràn bờ đe dọa hàng trăm nóc nhà phía hạ du.