Hơn 400 người dân Sông Đốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí
Sáng 20/9, UBND xã Sông Đốc phối hợp Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Cà Mau tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân.
Tại chương trình, các y, bác sĩ Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Cà Mau thăm khám, tư vấn sức khoẻ, đo huyết áp và thực hiện một số dịch vụ cận lâm sàng khi có chỉ định như: xét nghiệm cơ bản, chụp X-quang, đo điện tim, siêu âm và nội soi tai - mũi - họng.
Sau khi thăm khám, người dân được cấp thuốc miễn phí theo tình trạng sức khoẻ và chỉ định của bác sĩ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 30 triệu đồng, do Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Cà Mau hỗ trợ.
Hoạt động góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm các vấn đề về sức khoẻ. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị đối với công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hon-400-nguoi-dan-song-doc-duoc-kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-a132541.html