Cà Mau chăm lo đời sống đồng bào Khmer dịp Lễ Sen Dolta 2026

UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các sở, ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, phường về việc tổ chức hoạt động nhân dịp Lễ Sen Dolta (lễ cúng ông, bà) của đồng bào dân tộc Khmer, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12.10.2026.

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường vận động đồng bào Khmer giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đề nghị các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer chu đáo, góp phần để đồng bào đón Lễ Sen Dolta vui tươi, đầm ấm.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của Lễ Sen Dolta và tinh thần truyền thống đoàn kết các dân tộc. Vận động đồng bào Khmer giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ động nắm tình hình tại các địa bàn vùng đồng bào Khmer, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh; đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ. Quan tâm, tạo thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên là người Khmer tham gia các hoạt động theo quy định và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Những ngôi chùa là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, ngày càng thu hút nhiều khách du lịch mỗi khi đến Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao cho Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các địa phương tổng hợp danh sách các Chùa Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị sư, chức sắc, chức việc, các Chùa Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào Khmer; các đối tượng chính sách là đồng bào dân tộc Khmer… để đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ nhân dịp lễ.

Sở VHTTDL phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa Lễ Sen Dolta, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer và các hoạt động nhân dịp lễ.

Đối với các xã, phường cần triển khai những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tham gia các đoàn thăm, chúc mừng các Chùa, Salatel, các vị sư, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào Khmer…