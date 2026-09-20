Bế mạc giải thể thao Khối thi đua các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Sau 2 ngày thi đấu, sáng 20-9, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh, Khối thi đua các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức bế mạc giải thể thao Khối thi đua các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Tới dự có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Giải thu hút hơn 200 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 10 đoàn vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba môn Pickleball nội dung đôi lãnh đạo; giải nhất, nhì, ba môn Pickleball nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào; giải nhất, nhì, ba môn Bóng chuyền hơi và giải nhất, nhì, ba môn Kéo co cho các đoàn vận động viên tham gia.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202609/be-mac-giai-the-thao-khoi-thi-dua-cac-co-quan-thuoc-tinh-uy-va-co-quan-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-tinh-5247396/