Bế mạc giải thể thao Khối thi đua các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tới dự có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ bế mạc giải thể thao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự lễ bế mạc giải.

Giải thu hút hơn 200 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 10 đoàn vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba môn Pickleball nội dung đôi lãnh đạo; giải nhất, nhì, ba môn Pickleball nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào; giải nhất, nhì, ba môn Bóng chuyền hơi và giải nhất, nhì, ba môn Kéo co cho các đoàn vận động viên tham gia.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải cho nội dung đôi lãnh đạo.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026 trao giải cho nội dung đôi nam phong trào.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho nội dung đôi nam, nữ phong trào.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải nội dung đôi nữ tại giải đấu.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho các vận động viên tham gia nội dung bóng chuyền hơi.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng khối thi đua năm 2026 và các đồng chí lãnh đạo các ngành trao giải cho các vận động viên tham gia nội dung kéo co.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị.