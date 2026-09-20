Bộ Y tế đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT).

Đáng chú ý, tại Điều 3 của Dự thảo này, cơ quan soạn thảo đề xuất lộ trình nâng mức chi trả BHYT với mức hưởng tối đa lên tới 95% vào năm 2030 cho 4 trường hợp gồm: Người từ 75 tuổi trở lên; người khuyết tật nhẹ (suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%); người dưới 18 tuổi và người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình.

Những trường hợp này đang được hưởng BHYT ở mức 80%. Lộ trình tăng mức hưởng BHYT sắp tới chia làm 3 giai đoạn:

Từ 1/7/2027: Tăng mức hưởng từ 80% lên 85% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Từ 1/7/2029: Tiếp tục nâng mức hưởng lên 90%.

Từ 1/7/2030: Mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu và cấp cơ bản sẽ chính thức tăng lên 95%.

Đối với các nhóm đối tượng còn lại (ngoài 4 nhóm ưu tiên trên), Dự thảo đề xuất tăng mức hưởng từ 80% lên 85% từ ngày 1/7/2028; nâng lên 90% khi khám chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản từ ngày 1/7/2030.

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất Quỹ BHYT chi trả chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm đối với 7 bệnh ung thư phổ biến (cổ tử cung, vú, phổi, tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày, gan) và viêm gan B, C nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh và điều trị sớm cho người dân.

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên tới 95% cho 4 trường hợp từ năm 2030 (Ảnh minh họa nguồn BV YHCT Nghệ An)

Bộ Y tế cũng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT).

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất chi phí khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khoẻ theo lộ trình cân đối Quỹ BHYT. Mức thanh toán tối đa cho 1 lần khám không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Với người dưới 18 tuổi, chi phí một lần khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khoẻ đầu năm học tối đa 250.000 đồng/lần/năm (cho người từ 6-18 tuổi), tối đa 200.000 đồng/lần/năm cho người dưới 6 tuổi.

Số tiền này bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện kiểm tra theo các chỉ số chuyên môn và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe được thực hiện tự cân đối trong số kinh phí dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích từ số thu BHYT theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì thực hiện thanh toán từ số kinh phí của Quỹ BHYT phân bổ cho khám chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.