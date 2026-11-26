McGregor đã bình phục chấn thương và quay lại tập luyện.

"Tôi đã trở lại phòng tập. Với những bài tập ép chân, tăng tải cho vùng đầu gối cũng như xây dựng lại sức mạnh. Cơ thể của tôi đang ở trạng thái sung mãn nhất. Chuẩn bị cho trại huấn luyện nào", McGregor chia sẻ trên trang cá nhân.

Như vậy là chỉ sau chưa đầy năm tháng kể từ khi dính chấn thương trong trận gặp Max Holloway, võ sĩ người Ireland đã bình phục. Điều này khiến không ít người hâm mộ kinh ngạc. Bởi vấn đề ở vùng đầu gối mà McGregor gặp phải là không hề nhẹ.

Sau 69 giây ở UFC 329, McGregor khuỵu xuống và bị xử thua. Anh gặp phải chấn thương rách dây chằng chéo trước ACL và tổn thương cả phần sụn chêm đầu gối. Nhiều fan nghĩ rằng, sự nghiệp MMA của McGregor như vậy là kết thúc.

Song với động thái mới nhất này, những ai yêu mến tay đấm sinh năm 1988 có thể yên tâm phần nào. Ít nhất thì McGregor cũng tuân thủ quá trình hồi phục, trở lại sớm và nghiêm túc lao vào tập luyện. Như vậy chứng tỏ anh vẫn khát khao thi đấu cho UFC, dù hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn duy nhất một trận.

Điều khiến tất cả tò mò bây giờ, đó là danh tính đối thủ trong trận cuối cùng của McGregor. Bản thân võ sĩ huyền thoại này muốn tái đấu Max Holloway để rửa nỗi nhục ở UFC 329. Song chưa chắc chủ tịch Dana White đã nghĩ đó là ý tưởng hay.

Khán giả MMA vốn nổi tiếng "cả thèm chóng chán". Họ sẽ không thích xem lại một cặp đấu đã diễn ra đến hai lần trong quá khứ mà chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không phải Max Holloway, rất có thể Michael Chandler sẽ là người nhận "vinh hạnh" được thượng đài với McGregor ở lần cuối cùng tới.