Ueda ghi bàn vào lưới Bayern ở Champions League trong màu áo Feyenoord và Lille.

Phút 62 trên sân Pierre-Mauroy rạng sáng 26/11, Ayase Ueda nhận đường chọc khe của Nathan Ngoy ở vị trí chếch trái trong vùng cấm Bayern. Anh khống chế bằng nhịp đầu rồi đặt lòng vào góc xa ở nhịp kế tiếp. Thủ môn Jonas Urbig từng thắng Ueda trong hiệp một, nhưng lần này tiền đạo Lille dứt điểm trước khi anh kịp thu hẹp góc sút.

Bayern từng thủng lưới trước Ueda ở Rotterdam tháng 1/2025. Khi ấy, Feyenoord dẫn 2-0 và trận đấu bước sang phút 89. Tại Lille, chính Bayern đang dẫn bàn. Giữa hai lần gặp lại đối thủ Đức, Ueda đã đi từ một cầu thủ dự bị được tung vào cuối trận đến người mà đồng đội tìm kiếm khi cần bàn gỡ.

Từ ghế dự bị ở Rotterdam

Trong chiến thắng 3-0 của Feyenoord trước Bayern, Santiago Gimenez ghi cả hai bàn ngay hiệp một. Bayern dồn lên và bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khi Ueda vào sân, ghi bàn thứ ba.

Với tiền đạo Nhật Bản, pha lập công ấy đáng nhớ vì tên tuổi đối thủ. Còn xét về cục diện, Feyenoord đã làm xong phần việc khó nhất trước khi anh xuất hiện.

Tiền đạo Nhật Bản ghi 25 bàn tại giải vô địch Hà Lan mùa 2025/26 trước khi sang Pháp.

Mùa 2025/26 cho thấy Ueda có thể đảm đương vai trò lớn hơn. Anh ghi 25 bàn trong 31 lần ra sân tại giải vô địch Hà Lan, trung bình khoảng 101 phút một bàn. Chỉ một trong số đó đến từ chấm phạt đền. Khi chiêu mộ Ueda vào cuối tháng 8, Lille có trong tay một trung phong đã duy trì hiệu suất ghi bàn qua cả mùa giải.

Cuộc tái ngộ Bayern ở lượt thứ năm Champions League cho thấy Lille cần phẩm chất ấy đến mức nào. Dayot Upamecano đánh đầu mở tỷ số ở phút 15.

Tám phút sau, Ueda buộc Urbig phải trổ tài. Cú dứt điểm của anh cũng được nhắc đến như lần hiếm hoi đội chủ nhà gây nguy hiểm trước giờ nghỉ.

Chi tiết ấy đáng chú ý bởi Lille khi đó chưa tạo được sức ép liên tục. Một trung phong ít được tiếp bóng dễ phải chờ rất lâu mới có cơ hội sửa một pha xử lý hỏng.

Ueda đã khiến Urbig phải cứu thua ngay trong quãng đội nhà chơi lép vế. Sang hiệp hai, khi đồng đội bắt đầu đưa được bóng lên nhanh hơn, anh còn gây khó cho Bayern theo hai cách khác nhau.

Hai nhịp chạm đổi chiều trận đấu

Ngay sau giờ nghỉ, Ueda đuổi theo đường đánh đầu trả về thiếu chính xác của Upamecano. Bóng vào lưới, nhưng sau khi xem lại tình huống, trọng tài xác định anh đã phạm lỗi với Joshua Kimmich.

Bayern giữ được lợi thế. Về phần Ueda, anh vừa cho các hậu vệ đội khách thấy họ có thể gặp rắc rối ngay cả khi chỉ định đưa bóng về cho thủ môn.

Đến bàn gỡ ở phút 62, người tạo đột biến ban đầu là Ngoy. Hậu vệ Lille dẫn bóng thẳng về phía vùng cấm rồi chọc khe sang trái cho Ueda.

Tiền đạo Nhật Bản nhận bóng ở góc khá hẹp. Nếu nhịp khống chế đưa bóng quá xa, Urbig có thể băng ra. Nếu phải chỉnh thêm một lần, hậu vệ Bayern sẽ kịp áp sát.

Ueda gỡ hòa cho Lille sau khi đội chủ nhà bị Bayern dẫn bàn từ phút 15.

The Guardian chú ý đến cách Ueda hoàn tất pha bóng chỉ trong hai nhịp. Cú chạm đầu giữ bóng vừa tầm chân, đủ để anh đặt lòng chéo góc ngay sau đó.

Đường chuyền của Ngoy mở ra cơ hội, còn chất lượng pha khống chế quyết định Ueda có thể dứt điểm trong lúc góc xa vẫn còn rộng. Đấy là chi tiết đáng xem nhất ở bàn thắng.

Sau trận, Konrad Laimer thừa nhận Bayern đánh mất ưu thế trong tranh chấp và ở những pha bóng bật ra mà họ thường xuyên giành được trong hiệp một. Nhận xét ấy lý giải vì sao Lille có thể đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ.

Nhưng khi Ngoy đưa được bóng đến chân Ueda, phần việc quyết định vẫn thuộc về trung phong. Anh ghi bàn ngay khi thế trận vừa chuyển về phía đội nhà.

Ba phút sau, Ethan Mbappe sút trúng cột trong một pha phản công. Aleksandar Pavlovic phá bóng về lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Lille và khiến Bayern nhận thất bại đầu tiên trong mùa.

Pha phản lưới quyết định kết quả, còn giá trị của Ueda nằm ở những gì anh làm khi Lille vẫn bị dẫn: thử tài Urbig lúc đội nhà thiếu cơ hội, bám đuổi một đường chuyền về và cuối cùng đánh bại thủ môn bằng hai nhịp chạm.

Ở Rotterdam, Ueda ghi bàn khi chiến thắng đã gần như thuộc về Feyenoord. Tại Lille, anh giúp đồng đội giành lại cơ hội thắng Bayern.