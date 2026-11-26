U17 New Zealand quyết tâm giành chiến thắng

Trước khi bước vào lượt trận cuối U17 World Cup 2026, New Zealand đang đứng cuối bảng G với 1 điểm, ghi được 3 bàn thắng và để thủng lưới 6 lần. Với thành tích này, đoàn quân của HLV Martin Bullock cần hướng đến chiến thắng trước Bỉ để nuôi hy vọng đi tiếp.

New Zealand đặt mục tiêu 3 điểm trước U17 Bỉ.

Ở trận ra quân, U17 New Zealand nhận thất bại 0-3 trước Mali. Trong cuộc đối đầu này, đại diện châu Đại Dương gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và sức mạnh của đối phương, đồng thời không thể triển khai những tình huống tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Martin Bullock đã có màn trình diễn tích cực hơn trong trận gặp U17 Việt Nam ở lượt đấu thứ hai. Dù không được đánh giá cao, New Zealand bất ngờ ba lần vươn lên dẫn trước “Những chiến binh sao vàng” nhờ các pha lập công của Jack Clegg, John Woldegiorgis và Ethan Dyer.

Đáng tiếc, việc không duy trì được sự tập trung ở những phút cuối khiến đại diện châu Đại Dương phải nhận bàn thua ở phút 90+2 và chia điểm với U17 Việt Nam. Kết quả này khiến New Zealand bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Dù vậy, ba bàn thắng vào lưới Việt Nam cũng cho thấy đội bóng này có khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội.

Vấn đề lớn nhất của U17 New Zealand tại giải đấu lần này nằm ở hàng phòng ngự. Việc để thủng lưới 6 bàn sau hai trận cho thấy đội bóng này chưa duy trì được sự chắc chắn khi đối phương đẩy cao tốc độ tấn công.

Trước U17 Bỉ, đoàn quân của HLV Martin Bullock cần cải thiện khả năng phòng ngự và hạn chế những sai sót ở khu vực trước vòng cấm nếu muốn giành kết quả tích cực.

Về lực lượng, U17 New Zealand sẽ không có sự phục vụ của Joe McIntyre do án treo giò sau khi nhận hai thẻ vàng ở các trận đấu trước. Đây là tổn thất lớn đối với đội bóng châu Đại Dương trong cuộc đối đầu quan trọng sắp tới.

U17 Bỉ hướng đến tấm vé vào vòng 32 đội

Ở chiều ngược lại, U17 Bỉ đến World Cup 2026 với tư cách là một trong những ứng viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể khiến người hâm mộ hài lòng.

U17 Bỉ được đánh giá cao hơn New Zealand trước lượt trận cuối bảng G World Cup 2026.

Trong trận đấu mở màn, Bỉ đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng sát nút 3-2 trước U17 Việt Nam. Sau đó, “Quỷ đỏ châu Âu” đã phải nhận thất bại 1-2 trước đối thủ được đánh giá ngang bằng là Mali. Kết quả này khiến họ chỉ đứng thứ hai bảng G và chưa có vé đi tiếp.

Do đó, đoàn quân của HLV Sven Vermant sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng với mục tiêu không gì khác ngoài giành 3 điểm để lấy vé vào vòng 32 đội. Theo đánh giá của đa phần giới chuyên môn, nếu chơi đúng khả năng, họ hoàn toàn đủ sức thắng, thậm chí thắng đậm New Zealand.

Trước World Cup 2026, U17 Bỉ từng giành chiến thắng trước Kosovo với tỷ số 8-1, Latvia 4-1 và Croatia 1-0. Những kết quả này cho thấy khả năng ghi bàn và tổ chức tấn công tương đối hiệu quả của đại diện châu Âu.

Trước New Zealand, U17 Bỉ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Đây được xem là phương án hợp lý khi đối thủ đã bộc lộ nhiều khoảng trống trong phòng ngự ở hai trận đấu trước. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Sven Vermant cũng cần thận trọng trước khả năng phản công và những tình huống bóng bổng của New Zealand.

Dự đoán tỷ số: U17 New Zealand 1-3 U17 Bỉ. Đội hình dự kiến: U17 New Zealand: Joseph Chalabi, Willem Des Tombe, Ethan Dyer, Keigo Shimokawa, Santiago Castillo, Sena Vesty, Ben Trenberth, James Wenceslao, Matias Nunez, John Woldegiorgis, Jack Clegg. U17 Bỉ: Mattis Seghers, Mamadou Balde, Leni Strouwen, Tinus Moorthamer, Assil Saidi, Louie Van Gelder, Xander Dierckx, Al-Hassan Kamara, Anthony Philips, Kiyan Achahbar, Niels Filippo.