Giải đấu năm nay quy tụ gần 300 VĐV thuộc 29 tỉnh, thành, ngành, tranh tài trong 5 ngày (25-29.11) với 24 nội dung, gồm 16 nội dung đối kháng cá nhân, 3 nội dung đối kháng đồng đội và 5 nội dung quyền.

Các võ sĩ đã có ngày thi đấu mở màn đầy sôi động ở nội dung quyền

Trong ngày thi đấu đầu tiên 25.11 dành cho phân môn quyền, các võ sĩ đã mang đến những màn trình diễn đẹp mắt, đòi hỏi sự chính xác, kỹ thuật và khả năng phối hợp.

Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Xuân Thành giành HCV nam cho đoàn Hà Nội, trong khi Nguyễn Phan Khánh Hân đem về ngôi vô địch nữ cho Vĩnh Long.

Các nội dung đồng đội cũng ghi nhận sự cạnh tranh hấp dẫn. Bộ ba Hứa Văn Huy, Ngô Văn Thông và Võ Quang Vinh giúp An Giang giành HCV đồng đội nam.

Ở nội dung đồng đội nữ, chiến thắng thuộc về các võ sĩ Lâm Đồng gồm Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thị Lệ Kim và Trần Phương Nhung. Tấm HCV quyền đôi nam nữ được trao cho chủ nhà TP. Hồ Chí Minh với màn trình diễn của cặp võ sĩ Châu Tuyết Vân - Hồ Thanh Ân.

Đã có 5 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu đầu tiên của môn taekwondo

Sau ngày mở màn, taekwondo sẽ chuyển sang các nội dung đối kháng cá nhân từ ngày 26-28.11, trước khi khép lại bằng nội dung đối kháng đồng đội vào ngày 29.11. Các võ sĩ sẽ tranh tài ở nhiều hạng cân nam, nữ, hứa hẹn tạo nên những cuộc so tài quyết liệt trên ba thảm đấu.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Ban tổ chức đã triển khai chặt chẽ các khâu chuẩn bị, từ thẩm định hồ sơ, tập huấn trọng tài đến họp lãnh đội, bốc thăm và kiểm tra cân nặng VĐV.

Không chỉ là cuộc đua huy chương sau chu kỳ bốn năm, giải đấu còn là dịp để giới chuyên môn đánh giá lực lượng, tuyển chọn những gương mặt triển vọng bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD và vòng loại Olympic.