Đáng chú ý, ban tổ chức bổ sung Giải thưởng Fair Play, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của bóng đá Việt Nam.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995, bước sang mùa giải thứ 31 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 chính thức khởi động sáng 26/11. Ảnh: Điền Vinh.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam trải qua năm 2026 sôi động với những thành tích nổi bật ở các đấu trường quốc tế, giải thưởng tiếp tục là nơi ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho nền bóng đá nước nhà.

Năm 2026 sôi động, nhiều dấu ấn đáng tự hào

Bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều thành tích đáng khích lệ trong năm 2026. Nổi bật là đội tuyển nam quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở hai lượt trận chung kết.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam lần thứ tư đăng quang tại giải đấu, trước khi tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới ở đấu trường châu lục.

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam giành hạng ba Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, đồng thời góp mặt tại tứ kết ASIAD 20.

Đặc biệt, U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026, đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà.

Đình Bắc ghi điểm mạnh mẽ trong giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2026. Ảnh: Điền Vinh.

Bóng đá nữ và futsal cũng để lại những dấu ấn đáng ghi nhận. Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, trong khi đội tuyển futsal nam giành quyền vào tứ kết giải châu Á và đoạt hạng ba Đông Nam Á.

Những thành tích này, cùng sự cạnh tranh tại các giải quốc nội, tạo nên bức tranh sôi động cho bóng đá Việt Nam, đồng thời là cơ sở để Ban tổ chức đánh giá, tôn vinh những gương mặt nổi bật.

Bổ sung Fair Play, tăng giá trị tiền thưởng

Điểm mới đáng chú ý của Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là bổ sung Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh.

Giải thưởng dành cho cá nhân hoặc tập thể tham gia hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý, tổ chức hoặc giao đơn vị có thẩm quyền tổ chức.

Ban tổ chức tiếp nhận đề cử từ cộng đồng, người hâm mộ, các câu lạc bộ và cơ quan báo chí. Trên cơ sở hồ sơ được xác minh, Hội đồng Thẩm định và Bình chọn Fair Play sẽ lựa chọn một cá nhân hoặc tập thể tiêu biểu nhất để trao giải.

Nhiều nét đổi mới trong Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ảnh: Điền Vinh.

Bên cạnh đó, mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc và đồng được tăng lên, thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực và cống hiến của các cầu thủ.

Giải thưởng năm nay dự kiến có 14 hạng mục, gồm Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải Cống hiến và Giải thưởng Fair Play.

Thời gian xét chọn kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng cho toàn bộ các hạng mục. Ban tổ chức sẽ gửi thư mời bầu chọn và danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia, huấn luyện viên, đội trưởng câu lạc bộ cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước.

Theo kế hoạch, lễ trao giải dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào tháng 2-2027. Trong khuôn khổ chương trình, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục triển khai hoạt động nhân ái “Áo ấm đến trường”, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

Khách mời quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ảnh: Điền Vinh.

Với những đổi mới thiết thực cùng truyền thống hơn ba thập niên, Quả bóng vàng Việt Nam 2026 kỳ vọng tiếp tục tạo động lực để các thế hệ cầu thủ phấn đấu, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của bóng đá nước nhà.