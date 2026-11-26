Cập nhật lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Europa League mới nhất hôm nay
Cập nhật lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Europa League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Âu - Europa League lượt 5 vòng xếp hạng mùa giải 2026/27:
+ Lịch thi đấu Europa League thứ Sáu (ngày 27/11)
- 00h45 ngày 27/11: Beşiktaş vs Hapoel Beer Sheva (TV360)
- 00h45 ngày 27/11: Celta Vigo vs Bournemouth (TV360)
- 00h45 ngày 27/11: Dinamo Zagreb vs Leverkusen (TV360)
- 00h45 ngày 27/11: FC Salzburg vs Ararat Armenia (TV360)
- 00h45 ngày 27/11: Marseille vs Levski Sofia (TV360)
- 00h45 ngày 27/11: Olympiacos vs AC Milan (TV360)
- 00h45 ngày 27/11: Union St.Gilloise vs Lech Poznan (TV360)
- 00h45 ngày 27/11: Viktoria Plzen vs Benfica (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: Crystal Palace vs Sociedad (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: Ferencvaros vs NK Celje (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: Hoffenheim vs Sturm Graz (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: Juventus vs Omonia Nicosia (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: Lyon vs Lillestroem (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: NEC Nijmegen vs Rennes (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: OFI Crete vs Anderlecht (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: Sparta Prague vs AZ Alkmaar (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: Sunderland vs Jagiellonia Bialystok (TV360)
- 03h00 ngày 27/11: Torreense vs Celtic (TV360)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-lich-thi-dau-cup-c2-chau-au-va-lich-phat-song-truc-tiep-europa-league-moi-nhat-hom-nay-463193-463193.html