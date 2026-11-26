Một năm nhiều dấu ấn

Mùa bầu chọn năm nay khác biệt ở chính nền tảng thành tích đồ sộ được “nén chặt” của bóng đá Việt Nam trong suốt 12 tháng. Năm 2026 chứng kiến lịch trình thi đấu năng động, những bước tiến vượt bậc của các cầu thủ - tạo ra nhiều điểm nhấn thú vị cho từng hạng mục bầu chọn

Điểm tựa lớn cho những lá phiếu của đại biểu chính là chức vô địch ASEAN Cup đầy thuyết phục của đội tuyển nam quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Chiến thắng 4-2 sau 2 lượt trận chung kết trước Thái Lan không chỉ giúp những “Chiến binh Sao vàng” lần thứ tư đăng quang Đông Nam Á, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực. Tiếp đó là tấm vé dự Asian Cup lần thứ tư liên tiếp cũng đã tạo nên nền tảng chuyên môn vững chắc.

Song hành cùng đội tuyển lớn, các cấp độ trẻ cũng thăng hoa. Tấm huy chương đồng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sau chiến thắng U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, cùng việc lọt vào tứ kết ASIAD 20 tại Nhật Bản đã giới thiệu một lứa tuyển thủ kế cận giàu bản lĩnh. Gần 1/3 đội hình U23 đã được HLV Kim Sang-sik đưa lên đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, việc U17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự U17 World Cup đã đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ. Màn trình diễn ấn tượng của dàn cầu thủ do HLV Cristiano Roland tại vòng bảng trên đất Qatar càng “phả hơi nóng” vào hạng mục “Cầu thủ trẻ xuất sắc” của giải thưởng.

Bóng đá nữ không đứng ngoài dòng chảy. Đội tuyển quốc gia góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 và lọt vào tứ kết ASIAD, trong khi U20 nữ góp mặt tại vòng chung kết U20 nữ châu Á.

Ở môn futsal, đội tuyển nam vào tứ kết Giải futsal châu Á, giành hạng ba Đông Nam Á và ngôi á quân giải giao hữu quốc tế Continental Championship; đội nữ giành huy chương đồng Đông Nam Á.

Đáng chú ý, sự xuất hiện đông đảo của dàn cầu thủ nhập tịch và Việt kiều trên các đội tuyển, hoặc trong màu áo CLB ở đấu trường trong nước, quốc tế đã mang đến làn gió mới, tạo ra sự khác biệt mang ý nghĩa cột mốc cho lịch sử bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam. Những nhân tố mới từ lực lượng này đang làm phong phú thêm sự lựa chọn cho giới chuyên môn.

3 thập niên cho hành trình kiến tạo

Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Nguyễn Khắc Văn khởi động mùa bầu chọn thứ 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, chia sẻ: “Sau 30 năm hình thành và phát triển, Quả bóng vàng Việt Nam đã trở thành một giải thưởng uy tín, là biểu tượng cao quý mà mọi cầu thủ đều khao khát. Uy tín đó đến từ quy trình bầu chọn chặt chẽ, minh bạch với sự tham gia của giới chuyên môn, nhà báo và HLV uy tín”.

Phải chứng kiến cú vươn mình của bóng đá Việt Nam trong 3 thập niên qua mới cảm nhận được những đóng góp âm thầm của hành trình tôn vinh tài năng và các giá trị nghề nghiệp cao đẹp của giải thưởng lớn.