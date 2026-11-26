Sổ tay điện tử Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đang cho thấy hiệu quả của ứng dụng công nghệ vào công tác thông tin

Đưa công nghệ số đến gần với người hâm mộ thể thao

Phía sau mỗi tấm huy chương là sự đầu tư, chiến lược và khát vọng khẳng định vị thế của mỗi địa phương. Những gương mặt hàng đầu, các tài năng trẻ triển vọng cùng những cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn tạo nên sức hấp dẫn của Đại hội.

Tuy nhiên, trong thời đại số, trải nghiệm thể thao không còn giới hạn ở việc trực tiếp có mặt tại các địa điểm thi đấu hay theo dõi những cuộc tranh tài qua màn hình truyền hình. Công nghệ đang góp phần mở rộng không gian tiếp cận, mang đến nhiều tiện ích cho người hâm mộ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là một ví dụ cho sự chuyển động đó. Với 48 môn và 973 nội dung thi đấu, Đại hội mang đến nhiều lựa chọn cho công chúng.

Người hâm mộ có thể trực tiếp đến các điểm thi đấu để cổ vũ vận động viên, đội tuyển yêu thích, đồng thời khám phá những môn thể thao mới. Để hỗ trợ khán giả tiếp cận các hoạt động này, công nghệ số được ứng dụng ngay từ khâu tổ chức, đón tiếp.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang diễn ra sôi nổi. Ảnh: Bùi Lượng

Một trong những điểm đáng chú ý là lần đầu tiên công nghệ số được ứng dụng trong khâu tiếp đón khán giả. Theo phương án tổ chức, người xem quét mã QR, chia sẻ thông tin để được vào cổng miễn phí. Cách thức này góp phần đơn giản hóa quy trình tiếp đón, đồng thời hỗ trợ Ban Tổ chức thu thập dữ liệu về người tham dự.

Từ những thông tin được ghi nhận, BTC có thêm cơ sở tìm hiểu nhu cầu, sở thích của người hâm mộ. Đây cũng là nguồn dữ liệu có ý nghĩa trong việc nghiên cứu hành vi khán giả, qua đó điều chỉnh cách thức tổ chức các hoạt động thể thao trong tương lai sao cho phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng.

Cùng với đó, hệ thống thông tin tập trung cho phép người xem tra cứu lịch thi đấu, địa điểm tổ chức và kết quả các môn. Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, khán giả có thể chủ động nắm bắt lịch trình, lựa chọn nội dung quan tâm và sắp xếp thời gian đến cổ vũ. Những tiện ích này giúp việc theo dõi một sự kiện thể thao có quy mô lớn, diễn ra ở nhiều địa điểm trở nên thuận tiện hơn.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP.HCM, thành viên Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật quốc gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2026 cho biết, Đại hội năm nay có sự chuyển đổi toàn diện trong công tác tổ chức, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số, chuyển từ phương thức quản trị các giải đấu truyền thống sang quản lý trên nền tảng số.

Thông qua ứng dụng, các nhóm đối tượng gồm HLV, VĐV, trọng tài, tình nguyện viên và những người tham gia Đại hội có thể theo dõi đầy đủ thông tin về lịch thi đấu, diễn biến và kết quả các môn thể thao.

Với VĐV, ứng dụng giúp chủ động nắm bắt lịch trình thi đấu, biết mình thi đấu ở nội dung nào, thứ tự trận đấu và thời gian cụ thể. HLV có thể quản lý nhóm VĐV của mình, theo dõi lịch thi đấu trong ngày, từ buổi sáng, chiều đến tối, đồng thời cập nhật nhanh chóng kết quả thi đấu của từng người.

Đáng chú ý, hệ thống dữ liệu này còn phục vụ đông đảo người dân. Thông qua fanpage và website của Đại hội, người dân có thể tra cứu lịch thi đấu, lựa chọn môn thể thao, trận đấu hoặc VĐV yêu thích để theo dõi.

Bên cạnh đó, với việc Đại hội tổ chức tại 30 địa điểm thi đấu, mở cửa miễn phí phục vụ người dân. Tại mỗi địa điểm đều bố trí mã QR để khán giả quét và cung cấp thông tin về nhu cầu, sở thích theo dõi, tập luyện thể thao.

Đây cũng là cơ sở để TP.HCM nắm bắt thị hiếu của từng nhóm đối tượng, từ đó quy hoạch, phát triển mạng lưới thể thao phong trào, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của người dân trong năm 2027.

Mở rộng giá trị từ dữ liệu và nội dung số

Đáng chú ý, công nghệ số còn mở rộng đáng kể khả năng theo dõi Đại hội từ xa. Với nhiều điểm thi đấu tại TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, việc tổ chức truyền hình trực tiếp hầu như tất cả các môn thi trên sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM đã tạo thêm điều kiện để người hâm mộ tiếp cận các cuộc tranh tài.

Thông qua tivi, điện thoại thông minh hoặc máy tính, khán giả có thể theo dõi những môn thi đấu mình quan tâm mà không nhất thiết phải có mặt tại sân. Đặc biệt, trong trường hợp nhiều môn diễn ra cùng thời điểm, việc có các luồng phát sóng khác nhau giúp người xem linh hoạt chuyển đổi nội dung theo dõi.

Cách tiếp cận này giảm sự phụ thuộc vào lịch phát sóng cố định, đồng thời khắc phục phần nào những trở ngại về khoảng cách địa lý.

Bên cạnh xem trực tiếp, khán giả còn có thể theo dõi các trận đấu trên sóng và các nền tảng số của VTV, HTV

Việc mở rộng phạm vi phát sóng cũng mang lại cơ hội tiếp cận công chúng cho những môn thể thao vốn ít xuất hiện trên truyền hình trực tiếp.

Bowling, cờ tướng, đá cầu, võ cổ truyền hay khiêu vũ thể thao có thêm không gian giới thiệu đến khán giả. Qua đó, công chúng có điều kiện tìm hiểu sự đa dạng của các môn thể thao, còn những bộ môn chưa có nhiều sức hút trên truyền thông được tăng thêm cơ hội quảng bá và lan tỏa.

Không dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu giải trí, các chương trình truyền hình trực tiếp còn có giá trị đối với hoạt động chuyên môn. Những hình ảnh về cuộc tranh tài là nguồn tư liệu để huấn luyện viên, vận động viên theo dõi, nghiên cứu đối thủ, đánh giá diễn biến thi đấu và rút kinh nghiệm.

Việc xem lại các trận đấu, phần thi cũng hỗ trợ quá trình điều chỉnh chiến thuật, xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp.

Ở góc độ truyền thông, khả năng tìm kiếm và tiếp cận nội dung trên nền tảng số giúp rút ngắn khoảng cách giữa khán giả với các sự kiện. Chỉ cần tìm kiếm tên môn thi đấu, người xem có thể nhanh chóng tiếp cận đường dẫn phát sóng trực tiếp. Bên cạnh đó, các video ngắn ghi lại những pha tranh tài ấn tượng góp phần đưa không khí Đại hội đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ vốn có thói quen tiếp nhận thông tin qua các nền tảng số.

Những nội dung được chia sẻ trên môi trường số cũng giúp các khoảnh khắc đáng chú ý của Đại hội tiếp tục được lan tỏa ngoài thời gian diễn ra cuộc thi. Từ một trận đấu, một phần thi hay một tình huống tranh tài hấp dẫn, người xem có thể tiếp cận, chia sẻ và cùng trao đổi về thành tích của vận động viên, các đoàn thể thao.

Nhờ đó, sức lan tỏa của Đại hội không chỉ giới hạn trong phạm vi các địa điểm tổ chức hoặc thời lượng phát sóng trực tiếp.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 quy tụ 48 môn thi đấu và khoảng 12.000 vận động viên tham dự . Ảnh: Bùi Lượng

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân khẳng định, việc ứng dụng công nghệ còn hướng tới nâng cao chất lượng tổ chức, đưa Đại hội trở thành sự kiện có sức lan tỏa rộng rãi đến người dân, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao nhận thức về rèn luyện thể chất và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Từ khâu đón tiếp, cung cấp thông tin đến truyền hình trực tiếp và lan tỏa nội dung trên các nền tảng số, việc ứng dụng công nghệ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cho thấy những thay đổi trong cách tổ chức và phục vụ công chúng.

Công nghệ không làm thay đổi giá trị cốt lõi của thể thao là tinh thần thi đấu, ý chí vượt lên và khát vọng chinh phục thành tích, mà đang góp phần đưa những giá trị ấy đến gần hơn với người dân, mở rộng cơ hội theo dõi, trải nghiệm và thụ hưởng các hoạt động thể thao trong đời sống hiện đại.