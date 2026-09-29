Nam Thư thất bại sau khi 'bỏ phố về quê'

Nam Thư vừa chia sẻ những hình ảnh trong hành trình “bỏ phố về quê” cùng mẹ thông qua chương trình Nghề Của Mẹ. Từng quen với ánh đèn sân khấu và công việc diễn xuất, nữ diễn viên có trải nghiệm hoàn toàn khác khi trực tiếp lao động, buôn bán và đối diện với cảm giác thất bại trong hành trình kiếm tiền.

Trong tập 3 Nghề Của Mẹ, Nam Thư thử sức với công việc vốn rất đỗi quen thuộc với những người làm nghề nông. Nữ diễn viên tự tay hái trái cây được trồng tại nhà, sau đó chất hàng lên xe và rong ruổi qua nhiều tuyến đường để bán cho khách.

Tưởng chừng công việc không quá khó, nhưng thực tế lại khiến Nam Thư nhanh chóng nhận ra kiếm tiền bằng sức lao động chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Những tiếng rao không nhận được phản hồi, hàng hóa khó bán và liên tiếp những lời từ chối đã mang lại cho Nam Thư một cảm giác thất bại, bất lực đến rơi nước mắt.

Nam Thư bất lực đến rơi nước mắt trong hành trình 'nghề của mẹ'.

Sau trải nghiệm, Nam Thư chia sẻ: “Có ngã thì mới biết đứng dậy, ngã rồi thì mẹ con mình cùng đứng dậy”. Với nữ diễn viên, những khó khăn trong vài ngày trải nghiệm giúp cô hiểu hơn về hành trình mà mẹ đã trải qua để kiếm tiền và chăm lo cho gia đình.

Nam Thư cũng cho rằng chỉ khi trực tiếp trải qua những công việc tưởng như rất bình thường, cô mới hiểu giá trị của từng đồng tiền kiếm được. Những lời động viên của mẹ trở thành nguồn động lực để nữ diễn viên tiếp tục hoàn thành thử thách.

Hành trình của Nam Thư trong Nghề Của Mẹ vì thế không đơn thuần là câu chuyện một nghệ sĩ về quê trải nghiệm công việc mới. Đây còn là cơ hội để cô bước ra khỏi môi trường quen thuộc, trực tiếp cảm nhận những khó khăn của lao động đời thường và nhìn lại sự hy sinh của người mẹ từ một góc độ khác.

Đây cũng là dự án mà Nam Thư đang tham gia sản xuất và trải nghiệm nội dung theo hướng gần gũi với đời sống. Với Nam Thư, việc chấp nhận để khán giả nhìn thấy những khoảnh khắc thất bại, mệt mỏi hay rơi nước mắt cũng là một phần đáng chú ý của hành trình này.

Trước khi thử sức với những trải nghiệm đời sống, Nam Thư đã có gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2007 và trưởng thành từ sân khấu kịch. Năm 2015, cô gây chú ý khi giành vị trí Á quân Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, từ đó được biết đến rộng rãi hơn với danh xưng “kiều nữ làng hài”.

Diễn viên Nam Thư.

Sau bước ngoặt này, Nam Thư mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, từ sân khấu, truyền hình đến web-drama và điện ảnh. Cô từng tham gia các dự án như Lật Mặt, Taxi, Em Tên Gì?, Chạy Đi Rồi Tính, Chí Phèo Ngoại Truyện, Khi Ta Hai Lăm và Quỷ Cẩu.

Đặc biệt, Nam Thư từng chủ động đầu tư và sản xuất nhiều web-drama, trong đó có Nam Phi Liên Hoàn Kế, Thập Tứ Cô Nương và Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng. Những dự án này góp phần giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn riêng trên nền tảng trực tuyến, đồng thời cho thấy cô không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên.

Ở màn ảnh rộng, Nam Thư cũng từng góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu đáng chú ý. Trong đó, Lật Mặt thu khoảng 70 tỷ đồng, Taxi, Em Tên Gì? đạt khoảng 30 tỷ đồng và Quỷ Cẩu vượt mốc 100 tỷ đồng, khoảng 109 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, Nam Thư hiện tiếp tục mở rộng hình ảnh thông qua những nội dung gần với đời sống. Hành trình trong Nghề Của Mẹ cho thấy nữ diễn viên đang thử một cách tiếp cận khác.

Câu chuyện “bỏ phố về quê” của Nam Thư vẫn đang được tiếp tục qua những tập mới. Sau những giọt nước mắt vì thất bại, điều khán giả chờ đợi là nữ diễn viên sẽ tiếp tục đối diện với những thử thách nào và có thêm những trải nghiệm gì khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.