Hộ linh tráng sĩ được chọn gửi Oscar giữa lúc phòng vé đã hạ nhiệt

Một bộ phim đang dần khép lại hành trình chiếu rạp lại nhận thêm cơ hội xuất hiện trên sân chơi quốc tế. Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh vừa được Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscar nhiệm kỳ 2026 - 2027 lựa chọn để gửi hồ sơ.

Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ê kíp cần hoàn tất bản phim cùng các tài liệu theo yêu cầu của ban tổ chức trước 17h ngày 1/10/2026.

Thông tin được chọn dự vòng sơ tuyển Oscar xuất hiện trong thời điểm Hộ linh tráng sĩ không còn duy trì lượng suất chiếu cao như giai đoạn đầu phát hành. Ảnh: ĐPCC

Phim ra mắt từ dịp 2/9, cùng thời điểm nhiều tác phẩm Việt Nam đồng loạt xuất hiện tại rạp. Sau gần một tháng, tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 38 tỷ đồng.

Đến sáng 28/9, theo Box Office Vietnam, phim thu hơn 1,5 triệu đồng từ 24 vé tại 15 suất chiếu, đứng thứ 17 về doanh thu trong ngày. Lượng suất chiếu giảm đáng kể so với giai đoạn đầu, cho thấy tác phẩm đã bước vào giai đoạn cuối của vòng đời phát hành tại rạp.

Tuy nhiên, hành trình của bộ phim không dừng lại ở kết quả phòng vé. Việc được chọn gửi hồ sơ dự vòng sơ tuyển Oscar mở ra một mốc mới cho tác phẩm sau thời gian trình chiếu trong nước.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, thuộc dòng phim huyền sử, hành động. Dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long...

Câu chuyện lấy bối cảnh cuối triều Đinh, xoay quanh nhóm bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ bí mật liên quan đến nơi an táng Đinh Tiên Hoàng.

Trong phim, 99 cỗ quan tài được đưa theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những người đang tìm kiếm lăng mộ của vị vua. Từ chất liệu lịch sử, tác phẩm kết hợp các yếu tố hành động, phiêu lưu và tình cảm để xây dựng hành trình của nhóm nhân vật.

Câu chuyện tiếp nối trong bối cảnh loạn 12 sứ quân, sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời. Ảnh: ĐPCC

Câu chuyện tiếp nối trong bối cảnh loạn 12 sứ quân, sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời. 12 năm sau, nhân vật An Nhiên do Trần Thiên Tú đảm nhận tiếp tục sứ mệnh của cha cùng những tráng sĩ bảo vệ bí mật liên quan đến vị vua.

Một trong những điểm được chú ý của Hộ linh tráng sĩ là phần hình ảnh. Phim tận dụng cảnh sắc Ninh Bình để tạo không gian huyền sử, đồng thời đầu tư vào phục trang, giáp trụ, binh khí và bối cảnh.

Các trường đoạn hành động được xây dựng với yêu cầu cao về thể chất, góp phần tạo màu sắc riêng cho hành trình của nhóm tráng sĩ.

Trước khi được lựa chọn gửi Oscar, tác phẩm cũng có cơ hội xuất hiện tại một số sự kiện điện ảnh quốc tế. Phim được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51 ở hạng mục Gala Presentations và dự kiến góp mặt tại Liên hoan phim Busan lần thứ 31 trong chương trình A Window on Asian Cinema. Trước đó, tác phẩm từng được giới thiệu tại Chợ phim thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2025.

Trước đó, tác phẩm từng được giới thiệu tại Chợ phim thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2025. Ảnh: ĐPCC

Ở chiều ngược lại, phần kịch bản nhận nhiều phản hồi trái chiều. Việc cùng lúc triển khai các tuyến nhân vật và chủ đề về vận nước, tình thân, lòng trung nghĩa, tình yêu khiến một số tuyến chưa có nhiều không gian để phát triển. Một số đoạn thoại bị nhận xét thiên về giải thích, trong khi mạch kể ở vài thời điểm chưa liền mạch.

Những phản hồi này cũng dẫn đến việc ê kíp thay đổi bản dựng ngay trong thời gian phim còn chiếu. Phiên bản sau chỉnh sửa được rút xuống còn 135 phút, ít hơn 20 phút so với bản phát hành ban đầu, với mục đích cô đọng câu chuyện và điều chỉnh nhịp phim.

Việc được lựa chọn gửi vòng sơ tuyển Oscar tạo thêm một hướng đi cho Hộ linh tráng sĩ sau giai đoạn phát hành trong nước. Trước mắt, bộ phim cần hoàn thiện hồ sơ, bản DCP và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh để gửi cho ban tổ chức trước hạn 17h ngày 1/10.