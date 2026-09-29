Trần Ngọc Vàng gửi lời xin lỗi đồng nghiệp sau khi bị 'soi' phát ngôn kém duyên

Trần Ngọc Vàng gửi lời xin lỗi đồng nghiệp

Gần đây, đoạn clip về cuộc trò chuyện giữa Trần Ngọc Vàng - Kaity Nguyễn - Uyển Ân được cắt ra từ tập 3 series Ăn Miếng Trả Miếng lên sóng vào năm 2025 được netizen "đào" lại. Trong đó, nếu như Trần Ngọc Vàng và Kaity chia sẻ chưa bị rơi vào tình huống "từng bị bạn đánh khi đi học" thì Uyển Ân cho biết cô đã từng trải qua điều đó. Ngay lập tức, Trần Ngọc Vàng cười đáp lời: "Vậy là do nhan sắc đó em".

Nghe vậy, Kaity Nguyễn và Uyển Ân đều phản bác rằng chuyện bị đánh không liên quan đến nhan sắc thì Trần Ngọc Vàng lại nói thêm: "Do mồm lưỡi". Chưa hết, Kaity Nguyễn và Uyển Ân tiếp tục "xịt keo" khi nam diễn viên phỏng đoán rằng người bạn của Uyển Ân có ý đưa áo để cô mặc cho ấm chứ không phải "tác động vật lí".

Cuộc trò chuyện giữa Trần Ngọc Vàng - Uyển Ân - Kaity đang được khán giả quan tâm.

Mặt khác, khi theo dõi hết cuộc trò chuyện, Trần Ngọc Vàng cũng "đỡ miếng" cho Uyển Ân khi cho rằng hành động phản kháng của cô là phòng vệ chính đáng. Thế nhưng, màn nói đùa kém duyên khi nhìn nhận về vấn đề ngoại hình và bạo lực học đường của Trần Ngọc Vàng đã khiến netizen bức xúc.

Ngoài ra, đoạn clip chia sẻ về quá trình hóa thân vào nhân vật "ma cà rồng" Nhật trong phim Người Mặt Trời (2023) của Trần Ngọc Vàng cũng trở thành tâm điểm chú ý. Việc anh kể: "Có một thời điểm em như thằng biến thái vậy đó. Em cứ ra đường là em cứ nhìn cổ người này, em nhìn cổ người kia, em nhìn cổ bà già, nhìn cổ luôn mấy đứa con nít. Em nghĩ là: "Máu của người già này nó có ngon hơn con nít hông?" Nó cứ liên tục lặp lại trong đầu vậy đó" được netizen cho rằng sẽ trở thành phát ngôn nhạy cảm nếu bị cắt ghép tách rời ngữ cảnh.

Chiều 28/9, Trần Ngọc Vàng đã gửi một tin nhắn dài vào kênh broadcast, đề cập đến một clip nói chuyện cùng đồng nghiệp. Anh thừa nhận bản thân đã "hành xử rất là thiếu tinh tế, rất là vô duyên và có thể gây khó xử, thậm chí làm tổn thương đến các nhân vật liên quan". Dù không nhắc tên cụ thể của đồng nghiệp, diễn viên Heo 5 Móng nói rằng, sau khi xem đoạn clip đã nhắn tin xin lỗi và nhận được sự bao dung của đồng nghiệp.

Trần Ngọc Vàng cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì đã khiến mọi người bận lòng và xin được rút kinh nghiệm: "Đây cũng là một bài học lớn để Vàng tự kiểm điểm bản thân và rút kinh nghiệm hơn cho những hành xử trong tương lai".

Trần Ngọc Vàng, sinh năm 1998, là một diễn viên trẻ từng gây ấn tượng khi giành giải Quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020. Cho đến nay, anh đã "bỏ túi" nhiều dự án điện ảnh như Trên Bàn Nhậu, Dưới Bàn Mưu, Yêu Nhầm Bạn Thân, Tử Chiến Trên Không, Heo Năm Móng. Vừa qua, Trần Ngọc Vàng gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ khi góp mặt trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, dù chỉ là vai nam phụ.

Thông qua những chia sẻ gần đây, Trần Ngọc Vàng cho biết, anh đang tập trung toàn bộ thời gian cho một dự án mới, chưa thể tiết lộ cụ thể. Dù vậy, trên mạng xã hội, nhiều nghi vấn đặt ra rằng Trần Ngọc Vàng có thể sẽ là nam chính trong dự án EM của đạo diễn Trấn Thành.