Nam sinh viên mất liên lạc hơn 2 tháng được tìm thấy tại Cần Thơ, hé lộ nguyên nhân

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bàn giao Phan Văn Khải cho Công an phường An Phú Đông để hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Khải được tìm thấy tại Cần Thơ. Làm việc với cơ quan chức năng, Khải cho biết đã chủ động rời đi vì đang có khoản nợ khoảng 150 triệu đồng và không muốn gia đình biết về việc này.

Phan Văn Khải là sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Thời gian gần đây, Khải làm thêm công việc chạy xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập.

Khải được tìm thấy tại Cần Thơ.

Theo gia đình, Khải mất liên lạc sau khi rời phòng trọ để đi chạy xe ôm công nghệ vào ngày 16/7. Thời điểm đó, Khải mới bắt đầu công việc này được khoảng 4 ngày.

Sau khi không thể liên lạc với em trai, anh P.H.Đ. (28 tuổi) đã trình báo cơ quan công an, đồng thời cùng gia đình tìm kiếm Khải.

Trong thời gian Khải mất liên lạc, gia đình vô cùng lo lắng. Người cha phải từ nơi làm việc nhanh chóng vào TP.HCM để tìm con. Người anh trai cũng tạm gác công việc, đi nhiều tuyến đường để tìm kiếm em.

Ở nhà, người mẹ liên tục thấp thỏm, suy sụp vì không biết con trai đang ở đâu và tình trạng của Khải ra sao.

Sau khi được tìm thấy tại Cần Thơ, Khải đã được cơ quan chức năng làm thủ tục và bàn giao cho gia đình.